SRBIMA NA KOSOVU I METOHIJI UGROŽENO PRAVO NA LEČENJE: Nove table sa tzv. kosovskim obeležjima na ambulantama u selima Banje i Suvo Grlo!

Izvor: Kosovoonline

Natpis „Ambulanta Banje“ napisan je dominantno na albanskom jeziku

Četiri dana nakon što je inspekcija opštine Srbica, uz asistenciju policije, zatvorila ambulante u selima Banje i Suvo Grlo koje su funkcionisale u srpskom sistemu, juče je na objektu u selu Banje postavljena nova tabla sa natpisom "Ambulanta Banje".

Na novoj tabli se u zaglavlju nalaze grb tzv. Kosova sa desne strane i grb opštine Srbica sa leve strane, a natpis "Ambulanta Banje“ napisan je dominantno na albanskom, dok se ispod nalaze još dve verzije, na srpskom i engleskom jeziku.

Foto: kosovoonline

Meštani su za Kosovo onlajn potvrdili da je tabla postavljena juče oko 11.30, u trenutku dok su se oni nalazili ispred crkve na tradicionalnom dizanju krsta.

Inspekcija je 10. aprila, na Veliki Petak, zatvorila ambulantu "Sveti Nikola" u selu Banje i ambulantu u selu Suvo Grlo. Tada su i sa Osnovne škole "Milun Jakšić" u selu Banje i Tehničke škole u Srbici uklonjene table.

Na to je reagovao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, poručujući da je to direktni udar na srpske zdravstvene i obrazovne institucije.

Srpska lista je upozorila da se time direktno ugrožavaju pravo na zdravstvenu zaštitu srpskog naroda i svih građana koji su koristili usluge tih zdravstvenih ustanova.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Politika

SRBIMA NA KIM USKRAĆENO PRAVO NA LEČENJE! Na nasilno zatvorenim ambulantama postavljene table sa obeležjima prištinskih institucija

Društvo

SKANDAL NA KIM: Po Kurtijevom nalogu Priština zatvorila jedine dve srpske ambulante u selima Suvo Grlo i Banje

Politika

UKLANJAJU ĆIRILICU NA KOSOVU I METOHIJI: Radnici pod zaštitom tzv. kosovske policije postavljaju table na albanskom jeziku (VIDEO)

Politika

Gujon: Pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji zločin protiv hrišćanstva i evropske civilizacije

Politika

UKLONJENE ĆIRILIČNE TABLE KOD ZVEČANA: Zamenjene natpisima na albanskom i engleskom jeziku, dok je natpis na srpskom napisan pogrešno

Politika

'UVEK BIRAJU DATUME KOJI SU SRBIMA BITNI' Vučević osudio zatvaranje ambulanti na Veliki petak na Kosovu i Metohiji