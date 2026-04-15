DOLOVAC U ZAVRŠNOJ FAZI VLADAVINE GAZI ZAKONE: Tajnim nameštenjima u Kragujevcu i Šapcu zaobilazi VST

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac u poslednjim momentima vladavine, iz očaja što gubi apsolutnu moć, više ne mari ni za Ustav ni zakone, i ne prestaje da bavi raznim marifetlucima kako bi zadržala ključne pozicije u samom vrhu tužilaštva. Izvesno je, kako navode sagovornici iz pravosuđa, da tzv Mrdićeve zakone, koji su do juče bili razlog obilaska stranih ambasada, sada koristi kao alat za opstanak, a poslednji primeri postavljanja vršilaca funkcija u Apelacionom javnom tužilaštvu u Kragujevcu i Višem javnom tužilaštvu u Šapcu direktno ukazuju na smišljeno zaobilaženje institucija.

Naime, umesto da se proces postavljenja odvija transparentno, vrhovna tužiteljka se koristi strategijom „svršenog čina“ koja dodatno urušava poverenje u pravosudni sistem. Dobro upoznati sagovornik iz tužilaštva navodi da joj je u ovakvim radnjama ranije pomagao Branko Stamenković, da je sada za taj posao zadužen Miroslav Đorđević, ali i da se pored svega kao ključno pitanje nameće zašto postavljenje vršioca funkcije za Kragujevac i Šabac uopšte nije stavljeno na predlog dnevnog reda sednice VST-a.

"Šokantna je činjenica da članovi Visokog saveta tužilaštva uopšte nisu bili obavešteni o svemu. Niti je izbor išao pred ovu instituciju.Ovakvo skrivanje informacija od tela koje je po Ustavu i zakonu nadležno za izbor i imenovanje tužilaca predstavlja direktan šamar demokratskim procedurama i nezavisnosti pravosuđa. Ali ujedno tu leži i odgovor zašto se toliko dugo odlagalo prihvatanje odluke Ustavnog suda. Jednostavno - kupovalo se vreme."

Pravni stručnjaci navode da je taktika „čekanja“ koju primenjuje kabinet Zagorke Dolovac vrlo opasna igra koju na ovako tankom ledu neće moći da iznese i da će joj se sve obiti o glavu.

Prema dostupnim podacima, svesno je pušteno da protekne zakonski rok od 30 dana kako bi se stvorio pravni vakuum ili iskoristile prelazne odredbe koje omogućavaju diskreciono odlučivanje. Ovakva manipulacija rokovima omogućava Dolovac da na ključna mesta postavi lojalne kadrove bez ikakve debate ili glasanja unutar Saveta, čime se VST svodi na jedan organ bez suštinske moći.

"Cilj ovih „tužilačkih rokada“ u Šapcu i Kragujevcu je toliko očigledan, da je i slepima jasno kako i na koji način ona obezbeđuje, ne samo pozicije, nego i kontrolu nad istragama, jer kada su tu ljudi koji neće talasati, nego rade na mig. Međutim, ono što treba svi oni da imaju na umu jeste da se ovakvim zaobilaženjem pravilnika, koji su samo izglasali i ustanovili ustavnim izmenama, evidentno krši zakon i za to će morati da odgovaraju svi koji u tome učestvuju. " navodi naš sagovornik i zaključuje da je ovakvim potezima Zagorka Dolovac još jednom potvrdila da su zakonske reforme za nju samo paravan za nastavak stare prakse kojom se odmetnuti deo tužilaštva koji više i ne krije svoje antidržavne aktivnosti drži pod strogom političkom i personalnom kontrolom, daleko od očiju javnosti i mimo volje struke.

