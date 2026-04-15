'DOBAR I SADRŽAJAN RAZGOVOR O UNAPREĐENJU SVEUKUPNIH ODNOSA SRBIJE I BELGIJE' Vučić o detaljima razgovora s Maksimom Prevoom (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa potpredsednikom Vlade i ministrom inostranih poslova, evropskih poslova i razvojne saradnje Kraljevine Belgije Maksimom Prevоom.

- Dobar i sadržajan razgovor sa @max_prevot o unapređenju sveukupnih bilateralnih odnosa između Srbije i Belgije, evropskom putu naše zemlje i aktuelnim međunarodnim dešavanjima - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav'' i dodao:

Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju ekonomskih odnosa, sa fokusom na privlačenje novih investicija i jačanje saradnje u oblasti inovacija i sektoru IKT, gde prepoznajemo značajan potencijal za dalji razvoj. Istakao sam da je Srbija zainteresovana za nastavak saradnje sa državnim institucijama Belgije i na planu razmene iskustava o regulisanju i podsticanju obnovljivih izvora energije, posebno o projektima izgradnje vetroelektana.

- Naglasio sam i da Srbija intenzivno radi na ubrzanju sprovođenja reformi kako bi dodatno poboljšala kvalitet života svojih građana i ostvarila dalji napredak na evropskom putu - zaključio je Vučić.

