OVAKO BLOKADERI IZVRĆU ISTINU: Goran Marković i ekipa bi da gase internet kao što su gasili fabrike

Ugasili su 400.000 radnih mesta, ugasli su državnu zajednice Srbije i Crne Gore, a sada bi da taj posao nastave, kaže Piper

Kaže Goran Marković, ugasiće Vučić internet i napraviće stadion gde će biti dovođeni ljudi. Da li neko može da poveruje u ove reči, pita se medijski analitičar Uroš Piper.

Dodaje da je ove reči izgovorio blokader, kome je glavna premisa, pravićemo spiskove, tućićemo vas, jahaćemo vas…

- I onda on govori da će neko drugi da gasi internet i da pravi stadion gde će biti dovođeni ljudi. To je ta njihova inverzna psihologija. Ono što bi oni uradili, to prebacuju na svoje političke protivnike – objašnjava Piper.

Ne, kaže Piper, niko neće gasiti internet i niko neće praviti bilo kakve stadione za dovođenje građana.

- Stadioni su za fudbal i za sport. Ali to što su oni radili i šta su oni gasili 2000. godine, toga možemo da se podsetimo. Možemo da se podsetimo 400.000 ugašenih radnih mesta. Možemo da se podsetimo 50 državljana Srbije koji su izručili u Hag. Možemo da se podsetimo gašenja državne zajednice Srbije i Crne Gore. Sve je to uradila ekipa Gorana Markovića i njemu sličnih. Njegovih ideoloških saboraca iz one drugosrbijanske lažne elite – ističe Piper.

Prema njegovim rečima sve te blokaderske priče svode se uvek na more izgovorenih laži:

- To je jezivo što takvi ljudi uopšte imaju mogućnost da svoje lične frustracije iznose u medijima. Ali dobro, to je volja demokratije. Iskreno verujem da smo blizu izbora, da smo blizu odluke i davanja mogućnosti građanima Srbije da se odluče da li su za normalnu, pristojnu, suverenu i odmerenu Srbiju ili su za Srbiju gašenja, divljanja, razbijanja i uništavanja koje nudi Goran Marković i ekipa koju on predvodi.