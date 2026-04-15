Jovanov: Daćemo kvorum i za sednicu o poverenju vladi, biće nastavljena

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Milenko Jovanov rekao je danas da će vladajuća većina dati kvorum i omogućiti raspravu i glasanje o poverenju Vladi, a što su predložili poslanici opozicije.

Jovanov je rekao da se očekuje nastavak sednice sa ovom tačkom dnevnog reda, a posle nove sednice o evropskim zakonima koja je zakazana za sutra.

"Mi ćemo u skladu sa dogovorom, ako taj dogovor bude bio na snazi, nakon ove sednice koja je zakazana za sutra, nadam se već posle te sednice imati nastavak ove sednice. Razgovaraće se o poverenju vladi i glasaće se o poverenju vladi, iako je iz današnjeg dana potpuno jasno da to poverenje postoji", rekao je Jovanov novinarima u Skupštini Srbije.

On je naveo da je danas održan Kolegijum skupštine i da je tu u načelu bio postignut dogovor o nastavku ove današnje sednice.

"Mi smo kao vladajuća većina insistirali da nam se kaže otprilike scenario kako su to predstavnici opozicije zamislili i na kraju smo došli do nekog dogovora i to je dobro. U narednom periodu, relativno brzo očekujte nastavak ove sednice sa tačkom dnevnog reda, izglasavanje nepoverenja vladi", rekao je Jovanov.

On je podsetio da je vladajuća koalicija dala kvorum i za raspravu o tragediji u Ribnikaru i za raspravu o litijumu.

"Daćemo kvorum i za ovu raspravu, ali ono na šta ne možemo da pristanemo, to je da se dovodimo pred svršen čin i da danas na kolegijumu imamo i bezbobrazne komentare, baš nas briga da li hoćete ili nećete jer onda njih očigledno ne zanima da li će sednice biti", rekao je Jovanov.

On je dodao i da je zahvaljujući ovoj tački dnevnog reda jasno i da oni koji danima i mesecima traže izbore ne žele izbore.

Današnja sednica nije održana jer za nju nije bilo kvoruma za rad ni posle drugog pokušaja.

Autor: Pink.rs