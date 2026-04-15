Đurić sa Prevoom: Nivo ekonomske saradnje oko milijardu i po evra u 2025.

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas nakon sastanka sa potpredsednikom Vlade i ministrom inostranih poslova, evropskih poslova i razvojne saradnje Belgije Maksimom Prevoom da je nivo ekonomske razmene između dve zemlje dostigao oko milijardu i po evra u prošloj godini, kao i da postoji spremnost za dalje unapređenje ekonomske saradnje.

Đurić je tokom svog obraćanja medijima istakao da postoji niz oblasti, poput poljoprivredno-prehrambenog sektora, energetike, zaštite životne sredine, metaloprerađivačkog sektora i IT sektora koji su tokom sastanka sa belgijskim ministrom označeni kao sektori u kojima je moguće unaprediti međusobnu saradnju.

"Važna tema našeg razgovora bila je i ekonomska saradnja između naše dve zemlje, i ja želim da podvučem činjenicu da je između naše dve zemlje nivo ekonomske razmene dostigao oko milijardu i po evra u prošloj godini po našim procenama. U tom smislu izrazili smo spremnost da nastavimo sa daljim razvojem ekonomske saradnje i identifikovali niz oblasti u kojima možemo da unapredimo našu saradnju, poput poljoprivredno-prehrambenog sektora, energetike, zaštite životne sredine, metaloprerađivačkog sektora i IT sektora", rekao je ministar.

On je dodao da je Prevoa upoznao i sa situacijom i izazovima sa kojima se suočava srpska zajednica na prostoru AP Kosovo i Metohija.

"Uvaženog kolegu gospodina Prevoa upoznao sam i sa dešavanjima na Kosovu i Metohiji, sa izazovima sa kojima se srpska zajednica suočava u svetlu jednostranih i nekoordinisanih poteza koje je povlačila Kurtijeva administracija u prethodnom periodu, ali i upoznao naše goste sa činjenicom da je Srbija posvećena dijalogu, posvećena očuvanju stabilnosti i mira u našem regionu", objasnio je Đurić.

Autor: Pink.rs