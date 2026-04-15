'KRAJNJE SU NEOZBILJNI' Brnabić o dešavanjima u Skupštini: Blokaderi političari se upinju iz petnih žila da Srbiju uspore i ukoliko mogu da je zaustave

Sednica Skupštine, na čijem dnevnom redu je bio predlog o glasanju o nepoverenju Vladi Srbije dva puta je otkazana, jer poslanici opozicije, koji su tražili tu raspravu, nisu obezbedili kovorum. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je za TV Pink da je to pokazalo da su krajnje neozbiljni.

Brnabić je rekla da su pokazali neozbiljnost prema svim građanima zahvaljujući čijim glasovima su dobili čast da postanu poslanici.

- Zamislite da takvi ljudi vode zemlju. Znači, 62 blokadera je tražilo da se razmatra nepoverenje, odnosno poverenje Vladi, a onda ih se 47 pojavilo na sednici. Nije se pojavilo njih 15, nestali su, nisu mislili da je to važno - kazala je Brnabić.

Kako je ocenila, čini joj se da pomenuti samo žele da Srbija stane.

- U to im jedino verujem. Oni stalno govore da Srbija mora da stane. Oni se upinju iz petnih žila da Srbiju uspore i ukoliko mogu da je zaustave. Ono što je meni fascinantno bilo danas na kolegijumu, to može da se vidi iz transkripta, da smo konačno čuli priznanje, da njima nije u interesu da mi usvajamo evropske zakone - istakla je Brnabić.

Kako je rekla, Biljana Đorđević iz Zeleno-levog fronta je danas na kolegijumu, kada su rekli (vladajuća stranka) da žele da daju kvorum, da se razgovara o poverenju, ali da ne žele da se opstruiše Skupština jer je hitno da se usvajaju zakoni tražila reč i rekla ''Nama nije u interesu da se usvajaju proevropski zakoni''.

- Zašto? Zato što oni umesto da pomažu Srbiji na evropskom putu, oni odmažu Srbiji na evropskom putu. To je ono što nema Crna Gora, što ne postoji u Albaniji, to ne postoji u Severnoj Makedoniji...vi ovde imate političare blokadere koji kažu da su pro EU, ali da im nije u interesu da se u Skupštini usvajaju proevropski zakoni, zato što će to biti dobro za Srbiju, a to što je dobro za Srbiju, nije dobro za njih - zaključila je Brnabić.

