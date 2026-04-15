'PELEVIĆ JE PORODIČAN ČOVEK, OTAC TROJE DECE!' Oglasio se Beograd zbog hapšenja na Kosmetu: Uhapšen po političkom ključu, priveli ga pred očima UNUČIĆA

Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije saopštila je da je još jedno u nizu hapšenja Srba pod izgovorom za navodni ratni zločin, planski udar Prištine na srpski narod na Kosovu i Metohiji s ciljem njihovog zastrašivanja i progona sa ovih prostora.

Jedinica za ratne zločine tzv. Kosovske policije, podsetimo, privela je juče Dejana Pelevića, a prema rečima njegove supruge, privođenje se dogodilo pred očima njihovih unučića, što je dodatno uznemirilo porodicu.

Iz Kancelarije za KiM navode da je od početka godine uhapšeno osmoro Srba pod neutemeljenim optužbama.

- Dejan Pelević porodičan je čovek iz Sočanice, otac troje dece, koji nikada od dešavanja 1999. godine nije napuštao prostor Kosova i Metohije jer nije imao od čega ni da se krije ni da beži. Kao pripadnik takozvane kosovske policije morao je proći detaljne bezbednosne provere Prištine, a dodatno u prilog tome govori i činjenica da je bio angažovan kao čuvar takozvanog tužilaštva Prištine u Kosovskoj Mitrovici što znači da je morao biti podvrgnut još detaljnijim proverama - navodi se u saopštenju.

Kako ocenjuju iz Kancelarije, sve to ukazuje da je Pelević uhapšen po političkom ključu, po kojem Priština optužbe za ratni zločin koristi kao mehanizam za odmazdu nad Srbima, a ne za sprovođenje nekakve „vladavine prava“.

- Kancelarija za Kosovo i Metohiju u kontaktu je s njegovom porodicom koja je u šoku nakon ovog neosnovanog privođenja i povodom slučaja Dejana Pelevića obratila se svim relevantnim međunarodnim misijama tražeći da se zaustavi neosnovani progon srpskog naroda, a uhapšeni pusti da se brani sa slobode posebno imajući u vidu da je reč o šezdesetšestogodišnjem Srbinu koji je srčani bolesnik i kome je neophodna adekvatna medicinska nega i terapija. Dodatno Kancelarija je zatražila i da se predstavnici međunarodnih misija angažuju u skladu sa svojim mandatom kako bi se obezbedilo poštovanje ljudskih i procesnih prava kako uhapšenog Pelevića, tako i ostalih Srba koji su nepravedno utamničeni - navode iz Kancelarije.

Kako su naglasili, reč je o politički motivisanim i pravno neutemeljenim postupcima, koji se baziraju isključivo na osnovu sumnjivih svedočenja, bez proverljivih i relevantnih dokaza.

Autor: D.Bošković