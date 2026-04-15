OTVOREN SISTEM ZA PRERADU OTPADA U UBU KOJI MENJA ŽIVOTE ZA POLA MILIONA GRAĐANA Srbija dobila najveći ekološki projekat! Ministarka Pavkov: Mnogo je neprospavanih noći, ali smo ponosni

U malom mestu Kalenić, u opštini Ub, završeni su opsežni radovi na izgradnji sanitarne deponije u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom "Eko-Tamnava", jednog od najvećih ekoloških projekata u našoj zemlji.

Kako je istakla ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov tokom obilaska zajedno sa ministrom za javna ulaganja Darkom Glišićem, ponosno stoje pred građanima jer su ispunili još jedno obećanje.

-Dugo smo čekali ovaj dan. Mnogo je truda, rada i neprospavanih noći iza svih nas, ali kada sumiram, mislim da smo svi ponosni. Danas ponosno stojimo pred građanima jer smo ispunili obećanje i zajedno otvorili novo poglavlje u sistemu upravljanja otpadom. Ovo je najveći ekološki projekat u oblasti upravljanja otpadom decenijama unazad. Ova lokacija nekada je bila površinski kop u okviru rudarskog basena „Kolubara“, a danas imamo moderan, zeleni infrastrukturni sistem na 40 hektara sa savremenom opremom- navela je ministarka.

Ona je naglasila da će benefite ovog savremenog postrojenja građani osetiti uskoro.

-Govorim o boljem životu za preko pola miliona naših građana Uba, Lajkovca, Koceljeve, Loznice, Ljiga, Ljubovije, Barajeva, Malog Zvornika... Ovaj regionalni centar će ubrzo početi sa probnim radom, a za godinu dana biće operativan i funkcionalan. Prve dopremljene količine otpada možemo da očekujemo u julu- reči su Pavkov koja je dodala da je planirano je da se godišnje ovde odloži 165.000 tona otpada.

Ministarka je poručila svim građanima Srbije da se ovde neće zaustaviti.

-Do 2030. izgradićemo ili unaprediti regionalne centre od severa do juga Srbije. Imaćemo moderne sisteme za upravljanje otpadom i u Somboru, Novom Sadu, Inđiji, Sremskoj Mitrovici, Ubu, Novoj Varoši i Pirotu- podsetila je.

Ministarka se ovom prilikom zahvalila i ministru Glišiću.

-Ovako izgleda lice Srbije koja radi za dobrobit građana. I zato Srbija ne sme da stane. Bez sloge u društvu i porodici nema bolje budućnosti- zaključila je.

Autor: Iva Besarabić