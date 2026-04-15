KAKO ČUDNO... Ana Brnabić pita Sandra Gocija: Šta se desilo? Gde je dijalog s predsednikom Aleksandrom Vučićem? Prohujalo sa vihorom?

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić pita Sandra Gocija šta se desilo i šta bi s dijalogom s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Predsednik Vučić je ponudio da se na N1 nađe sa generalnim sekretarom Evropske demokratske partije (EDP), ali je ta ponuda odbijena od blokaderske televizije i Gocija.

"Sandro Goci, šta se desilo? Gde je dijalog sa predsednikom Aleksandrom Vučićem? Prohujalo sa vihorom?", pita Ana Brnabić i dodaje:

Sandro @sandrogozi, what happened? Where's the dialogue with President @avucic? Gone with the wind? Suddenly, N1 could not accommodate your request? How strange... And that accidentally happened the moment President Vučić confirmed he will do it. As soon as he was in, the… — Ana Brnabic (@anabrnabic) 15. април 2026.

"Odjednom, N1 nije mogao da udovolji vašem zahtevu? Kako čudno... I to se slučajno desilo u trenutku kada je predsednik Vučić potvrdio da će to učiniti. Čim je ušao, apetit za dijalogom je misteriozno nestao - i kod vas i kod N1. Opet, kako čudno... Pa, u svakom slučaju, molim vas, ne brinite o tome - vaši prijatelji u Srbiji su odbili 154 poziva Aleksandra Vučića za otvoren i transparentan dijalog. Vi ste 155. Nije loše mesto za biti".

Autor: Iva Besarabić