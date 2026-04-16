SRAMOTA SRPSKOG PRAVOSUĐA: Naoružani poslušnik Zagorke Dolovac nagrađen funkcijom u Šapcu

Najnovije rešenje o postavljenju Lazara Lazovića za vršioca funkcije glavnog javnog tužioca u Šapcu ogolilo je mehanizam kojim odlazeća tužiteljka očajna zbog gubitka moći, svesno zaobilazi Visoki savet tužilaštva i krši zakonske rokove kako bi zbrinula svoje najodanije ljude.

Nakon što mu je isteklo upućivanje u Tužilaštvu za ratne zločine, Lazović je nakratko vraćen među kolege kojima je godinama, po nalogu Dolovac, radio iza leđa i podrivao njihov profesionalni položaj, da bi umesto povratka na redovnu funkciju usledila „zaslužena“ nagrada. Rešenjem od 15. aprila 2026. godine, Lazović je postavljen za vršioca funkcije glavnog javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu.

Ono što Lazara Lazovića izdvaja od normalnog pravosudnog sveta nije njegovo poznavanje zakona, već činjenica da se ovaj tužilac kroz državne institucije kreće naoružan. Javna je tajna da Lazović ne odlaže pištolj ni u zgradi suda, što kolege tumače kao očigledan izraz dubokih ličnih kompleksa i potrebe za dokazivanjem autoriteta. Kada već ne može da impresionira svojom fizičkom pojavom ili pravnim znanjem, Lazović poseže za oružjem, glumeći „žestokog momka” u sistemu koji bi trebalo da počiva na snazi dokaza, a ne na vatrenom oružju.

Ovaj tužilac nije samo jedan od pijuna, već nerazdvojni deo ekipe koja obuhvata Borisa Majlata i Ivanu Pomoriški. Ova trojka se sumnjiči za širenje dezinformacija ali i saradnju sa opozicionim strukturama i blokaderima. Konkretno, mediji su pisali o njihovoj saradnji sa Marinikom Tepić i dostavljanjem poverljivih podataka iz slučajeva koji su u toku, a koje je Tepić kasnije zlonamerno plasirala u prozapadne medije.

Postavljanje čoveka ovakvog profila na čelo Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, kao i imenovanje Tanje Vukićević na mesto vršioca funkcije apelacionog tužilaštva u Kragujevcu, jasan je primer bahatosti i kršenja svih zakonskih procedura. Građani Šapca od danas nemaju tužioca koji će ih štititi od kriminala, već naoružanog komesara čiji je jedini zadatak da sačuva što duže, pa makar i godinu dana, poziciju vrhovne tužiteljke, koja je kao pravosudni dželat zaposela srpsko pravosuđe.

Autor: A.A.