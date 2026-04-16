'NASTAVLJAMO PLODONOSNU SARADNJU' Vučić primio akreditivna pisma ambasadora Maroka (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Kraljevine Maroko Omara Amrara.

- Novoimenovanom ambasadoru Kraljevine Maroko poželeo sam srdačnu dobrodošlicu, uspešan rad i prijatan boravak u Srbiji. Izrazio sam uverenje da će svojim angažovanjem doprineti novom zamajcu u unapređenju saradnje između naših zemalja, koje su tradicionalno povezane prijateljskim odnosima zasnovanim na međusobnom poštovanju i razumevanju - naveo je Vučić na Instagramu i dodao:

Zahvalio sam Maroku na principijelnom stavu u vezi sa poštovanjem teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, ističući značaj takve podrške u međunarodnim okvirima.

- Potvrdio sam našu spremnost da dodatno intenziviramo politički dijalog i unapredimo ekonomsku saradnju, posebno u oblastima trgovine, poljoprivrede, turizma i investicija. Uveren sam da postoji značajan prostor za povećanje i diverzifikaciju trgovinske razmene i pozvao na ubrzanje procedura koje će omogućiti stupanje na snagu važnih bilateralnih sporazuma - napisao je Vučić i dodao:

Izuzetno nam je drago što je ova prijateljska zemlja prihvatila poziv da učestvuje na Specijalizovanoj međunarodnoj izložbi #EXP02027 Beograd i uveren sam da će ovaj događaj dodatno osnažiti naše odnose.

