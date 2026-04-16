SKANDALOZNO: Majka dečaka koji je spalio 'Stari mlin' javno veličala 'blokadere' (FOTO+VIDEO)

Policija sumnja da su roditelji nalogodavci podmetnutog pozara, a blokaderi osuđuju vlast misleći da to može da prođe.

Istraga o uništenju starog mlina u Obrenovcu prerasta u slučaj koji potresa javnost. Dok se maloletni M. K. (2010) tereti da je direktno izazvao požar, pod lupom istražnih organa našla se njegova majka, čije su aktivnosti u Valjevu bacile potpuno novo svetlo na ovaj zločin.

Od veličanja "blokadera" do zgarišta u Obrenovcu

Prema saznanjima iz istrage, majka osumnjičenog dečaka nedavno je u Valjevu javno eksponirana kao osoba koja veliča tzv. "blokadere veterane" i okarakterisana je kao pripadnik blokaderskog pokreta. Njeni istupi i podrška ovoj grupaciji sada se dovode u direktnu vezu sa incidentom u ulici Vuka Karadžića.



Operativci UKP-a ispituju da li je paljenje mlina bilo "vatreno krštenje" ili poruka koju su roditelji, kao višestruki povratnici u vršenju krivičnih dela, želeli da pošalju preko svog četrnaestogodišnjeg sina.

Roditelji "blokaderi" pod lupom tužilaštva

"Postoji osnovana sumnja da su roditelji iskoristili maloletno lice kao oruđe, verujući da će zbog njegovih godina proći sa minimalnim sankcijama, dok oni ostaju zaštićeni u senci svojih 'veteranskih' veza," navodi izvor blizak istrazi.

Tužilac naredio hitno saslušanje

Tužilac Višeg javnog tužilaštva, Vladan Živković, insistira na rasvetljavanju uloge roditelja u ovom događaju. Pored optužbi za Teška dela protiv opšte sigurnosti, roditeljima prete i prijave za podstrekivanje, kao i za zloupotrebu maloletnog lica.

Dok se u Obrenovcu još uvek oseća miris paljevine sa zgarišta istorijskog objekta, javnost zahteva odgovore: koliko su duboke veze ove porodice sa ekstremnim grupama i da li je stari mlin bio žrtva njihove ideologije?

Autor: A.A.