NIŠTA IM NIJE SVETO! Skandalozno ponašanje N1 ispred Crkve Svetog Marka – ministarka Đurđević Stamenkovski im očitala lekciju iz pristojnosti (VIDEO)

Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, našla se na meti sramotnog i neprofesionalnog postupanja novinara televizije N1. Incident se dogodio ispred Crkve Svetog Marka u Beogradu, neposredno nakon svečane državne ceremonije kojom je obeleženo 680 godina od krunisanja cara Dušana Nemanjića.

Iako je povod okupljanja bio jedan od najznačajnijih datuma u srpskoj istoriji, novinari N1 su pokazali da im ni svetost hrama ni dostojanstvo državnog praznika ne znače ništa. Uprkos jasnoj agendi i prirodi događaja, oni su pokušali da iznude izjavu od ministarke na mestu koje za to nije predviđeno.

Na pokušaje novinara da isprovociraju reakciju, ministarka Đurđević Stamenkovski odgovorila je odmereno i dostojanstveno, podsećajući ih na osnovne civilizacijske norme i poštovanje institucija.

„Danas nema konferencija, ispred crkve smo. Nemamo blagoslov ovde da držimo konferenciju“, jasno je poručila ministarka, naglašavajući da se prostor ispred hrama mora uvažavati.

Vidno zatečena upornošću medijske ekipe koja nije odustajala čak ni pred vratima svetinje, ministarka je uputila direktnu kritiku njihovom ponašanju: „Molim vas, mene ne morate da poštujete, ali crkvu morate i državu“.

Ona je više puta ponovila da je za svaku vrstu razgovora i davanja izjava dostupna u svom kabinetu, kako nalaže civilizovana korespondencija između državnih institucija i medija. „Zakažite. Možete da dođete u kabinet. Vrlo rado ću vam dati izjavu“, istakla je ministarka.

I pored skandaloznog insistiranja novinara, ministarka je razgovor završila u hrišćanskom duhu, čestitajući praznik i onima koji su pokušali da ga pokvare svojim neprimerenim nastupom.

„Da ste živi i zdravi. Svako dobro vam želim i srećna vam godišnjica“, rekla je Đurđević Stamenkovski.

