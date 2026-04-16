Mrdić čestitao novom predsedniku Vrhovnog suda Srbije Miroljubu Tomiću!

U ime Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije čestitam sudiji Vrhovnog suda Miroljubu Tomiću izbor za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog suda Srbije, istakao je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- Sudija Miroljub Tomić je jedan od najiskusnijih i najuglednijih srpskih sudija koji iza sebe ima 32-godišnju briljantnu sudijsku karijeru. Ugled koji sudija Tomić uživa u pravosuđu govori i činjenica da je dobio jednoglasnu podršku svih sudija Vrhovnog suda kao i da su za njegov izbor glasali svi članovi Visokog saveta sudstva - naveo je Mrdić i dodao:

- Izbor sudije Tomića za vršioca dužnosti Vrhovnog suda dokaz je da se u našem pravosuđu na čelna mesta ponovo biraju najbolje sudije a ne one koji će da služe stranim interesima ili domaćim poslovnim interesnim grupama kako se dešavalo do skoro u prošlom sazivu Visokog saveta sudstva.

Kako kaže, siguran je da će novi Miroljub Tomić, vršilac dužnosti predsednika Vrhovnog suda, dati odlučujući doprinos radu srpskog sudstva u skladu sa Ustavom i zakonom kao i da će odlučno zaštiti nezavisnost i samostalnost sudija pre svega od stranog uticaja pošto se srpska država odrekla uticaja Ustavom i zakonima koji su na snazi.

- Vlast predsednika Aleksandra Vučića, SNS i naših koalicionih partnera uradila je najviše od svih vlasti u novijoj istoriji Srbije za nezavisnost sudstva. Podsetiću, da je na naš predlog menjan Ustav kako bi se ova nezavisnost obezbedila. Tako smo dodatno, ustavnim garancijama, zaštitili sudije od neprimerenog uticaja države. Nažalost, prethodno rukovodstvo sudijske organizacije potčinilo je sudstvo stranim uticajima, ambasadama, krimimalnim grupama i interesima onih koji su organizovali obojenu revoluciju kako bi srušili legalno izabranu vlast u Srbiji - rekao je Mrdić.

- Ovoj praksi, izborom novog saziva Visokog saveta sudstva kao i vršioca dužnosti predsednika Vrhovnog suda, došao je kraj. Srpsko sudstvo se vratilo svojoj državi i više se presude neće donositi po stranim ambasadama ili u pojedinim nevladinim organizacijama. Promene koje su se dogodile u sudijskoj organizacija posle sprovedenih izbora za Visoki savet sudstva garantuju da će srpske sudije da budu nezavisne od svih a zavisne samo od pravde, istine, zakona i Ustava - navodi on.

Autor: A.A.