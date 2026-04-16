Osipa se Tadićeva stranka! Za sve kriv Dragan Đilas!

Predrag Lečić, sekretar Socijaldemokratske stranke Srbije na čijem je čelu Boris Tadić podneo je ostavku.

Koliko je stanje u opoziciji beznadežno govori i to što je šefa partije o svojoj odluci obavestio na Iksu.

- Kao što sam promovisan u člana stranke na ovoj mreži, iz tebi dobro znanih razloga Borise Tadiću, dajem ostavku na mesto sekretara, člana Predsedništva i člana GO SDS. Neprihvatljivo je da nakon godinu i jače bezuslovno podržavamo Studentski pokret, što smo izglasali na GO i na naredna dva potvrdili, a danas koketiramo sa Draganom Đilasom, verujući da će neko od naših penzionera postati poslanik - napisao je on i dodao da je pređena crvena linija.

- Smatram da sam iskreno "krvario" i dao 100% sebe za Studentski pokret i da je ovo crvena linija koju ne mogu preći, a "progutao" sam mnogo toga. Nadam se da će stranka shvatiti odsudni trenutak u kojem se nalazimo i da neće poslušati tvoju lošu savetnicu Marinu Komad i da će izabrati ono što smo izglasali na GO, a to je bezuslovna podrška studentima - naveo je Lečić.

Ubrzo je usledio i Tadićev odgovor.

- Nevezano za ovakvo obraćanje ovim putem, kao i za to da je ostavka prihvaćena, važno je zbog svih očiglednozlonamerno menšovanih naloga i na ovom mestu jasno podvući - odluka SDS-a o bezuslovnoj podršci studentima je na snazi i nije nijednog trenutka dovedena u pitanje. Ta odluka ni na koji način nije u koliziji sa mojim pozivima na neophodnost razgovora svih aktera unutar antirežimskog bloka (što je pitanje elementarne političke logike), kao ni sa podrškom takvim pozivima koji upućuju drugi. Izvrtanje ove notorne i više puta jasno podvučene činjenice svakako nije podrška studentskom pokretu, već štetno unošenje podela i pokušaj obmanjivanja - naveo je Tadić.

