Siniša Mali započeo posetu Vašingtonu: Učestvuje na zasedanju MMF i Svetske banke, očekuju ga razgovori sa rejting agencijama

Tokom posete Vašingtonu, ministar finansija Siniša Mali sastaje se sa predstavnicima rejting agencija i investitorima, promovišući EXPO 2027.

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali započeo je danas radnu posetu Vašingtonu i učešće na Prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke sastankom sa predstavnicima rejting agencije "Moody's".

Mali će se tokom boravka u Vašingtonu sastati i sa predstavnicima preostale dve renomirane rejting agencije "Standard and Poor΄s" i "Fitch Ratings", kao i sa više investitora kojima će predstaviti potencijale Srbije za ulaganja.

Ministar Mali će prisustvovati i sastanku Konstituence, a sastaće se i sa zamenikom generalnog direktora MMF-a Bo Lijem, direktorom Sektora za Evropu u MMF-u Alfredom Kamerom, kao i sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Antonelom Basani, najavilo je Ministarstvo finansija.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije će se večeras u Vašingtonu obratiti i na prijemu, u Rezidenciji Republike Srbije, koji će biti posvećen promociji Međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027, čiji će Srbija biti domaćin.

Prolećno zasedanje MMF-a i Grupacije SB počelo je u ponedeljak, 13. aprila i trajaće do subote, 18. aprila.

Autor: D.Bošković