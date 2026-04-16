NOVO FANTOMSKO ISTRAŽIVANJE RASKRINKANE AGENCIJE ZA LAŽNE ANKETE! Ko je lud da poveruje da je rejting Vučića ispod anonimusa sa 'studentske liste'?!

Dušan Milenković izneo sulude tvrdnje ali neće da kaže ni procente, ni ličnosti koje je navodno "merio". Nema jasnog objašnjenja kako je istraživanje sprovedeno, na kojem uzorku...

Blokaderski krugovi započeli su novu kampanju u kojoj pokušavaju da u javnosti stvore utisak sopstvene političke nadmoći i za to su opet posegli za fantomskim istraživanjima koji navodno potvrđuju ove političke fantazmagorije. Po oprobanom receptu, bez konkretnih brojki, bez metodologije i bez ozbiljne provere, plasiraju se "analize" koje treba da ubede građane da je politički odnos snaga već prelomljen i da je pobeda nad Aleksandrom Vučićem takoreći gotova stvar.

U toj medijsko-analitičkoj operaciji učestvuje dobro uigran tim: mediji koji podržavaju blokadere, dežurni analitičari i navodne istraživačke agencije koje se pojavljuju isključivo kada treba "potkrepiti" unapred zadat narativ.

Bez kredibiliteta

Najnovija manipulacija servirana je kroz intervju sa Dušanom Milenkovićem, koji se zajedno sa svojom agencijom Sprint Insight više puta izblamirao, o čemu je Kurir ranije pisao. On je na portalu Nova dobio prostor da ponovo plasira tezu da tzv. studentska lista, odnosno imena koja se dovode u vezu s njom, imaju veći rejting od Vučića, što je i naslov intervjuua.

Međutim, ono što Milenković upadljivo izbegava da kaže jesu konkretne brojke. Nema procenta, nema uzorka, nema jasnog objašnjenja kako je istraživanje sprovedeno... U ozbiljnoj političkoj analizi to bi bio minimum profesionalnih standarda, ali ovde je očigledno reč o nečemu sasvim drugom.

Nije potrebna velika ekspertiza da se prepozna pokušaj da se kroz maglovite tvrdnje stvori percepcija o "talasu promene" koji u realnosti jednostavno ne postoji.

Upravo to odsustvo transparentnosti dodatno potvrđuje da je reč o konstrukciji, a ne o kredibilnom istraživanju. Kada neko tvrdi da je neka ličnost "jača" od aktuelnog predsednika države, a pritom ne želi ili ne može da iznese egzaktne podatke, više je nego jasno da se ne radi o analizi, već o propagandi, ocenjuju sgovornici Kurira.

Kao "ravnozemljaši"

Direktor Centra za odgovorne medije Marko Matić upozorava za Kurir da ovakvo plasiranje manipulativnih i lažnih sadržaja nema za cilj informisanje nego obmanjivanje građana Srbije.

- Iznošenje "zaključaka" istraživanja bez prethodnog objavljivanja metodološkog okvira i preciznih rezultata, predstavlja ništa drugo do proizvoljnu interpretaciju i političku manipulaciju u javnom prostoru. U ovom konkretnom slučaju, poverovati u tačnost tvrdnje da postoji više opozicionih kandidata koji imaju bolji rejting od predsednika Srbije, bilo bi ravno veri u tvrdnju da je Zemlja ravna ploča. Politički akteri, a posebno mediji trebalo bi da se uzdrže od plasiranja manipulativnih i lažnih sadržaja čiji je cilj obmana, a ne informisanje građana Srbije - naglašava Matić.

Preterano i neanalitički

Potpredsednik Centra za nacionalnu politiku Ljubomir Đurić objašnjava za Kurir da tvrdnje o istraživanju javnog mnjenja bez navođenja veličine uzorka, bez konkretnih rejtinga, metodologije itd. su mnogo više politička poruka nego realno istraživanje koje može poslužiti za objektivnu analizu.

- Takođe moramo uzeti u obzir da nijedna od navedenih ličnosti nije politički aktivna, a iskustvo pokazuje da "nova lica" gube podršku čim uđu u političku borbu. Ankete koje žele da pokažu ocenu političkih snaga moraju uzeti u obzir realne izborne uslove, kao što su jasna politička ponuda, kampanja, stranačka infrastruktura, izlaznost, polarizacija. Tako da pitanje nikako nije da li vam se više dopada neka osoba, nego da li ću zbog konkretne osobe izaći, glasati i ostati pri toj odluci do kraja izbornog procesa. Zaključci o sigurnom porazu vlasti, koje je gospodin Milenković izneo, zato deluju preterano i neanalitički - zaključuje Đurić.

Inače, ovo nije prvi put da se ime Dušana Milenkovića i agencije Sprint Insight dovodi u vezu sa sličnim pokušajima oblikovanja javnog mnjenja. Kurir je u julu prošle godine raskrinkao Milenkovića i njegovu agenciju koja je navodno napravila istraživanje po kome građani Srbije podržavaju studente blokadere više nego aktuelnog predsednika države Aleksandra Vučića, SNS i njihove koalicione partnere, a koje su N1, Nova i Danas predstavili kao udarnu vest.

Ispostavilo se da je "itraživanje" naručila fantomska fondacija "Better Future for Serbia" o kojoj ne postoji ni jedan podatak, a ispitivanje je sprovela potpuno nepoznata agencija Spint Insight koja ne samo što je uspela da sa samo jednim zaposlenom za manje od dve nedelje ispita skoro 1.500 ljudi, već i ne postoji na adresi koju su naveli u APR, a domen sajta im je na adresi jednog restorana. Zanimljivo je da se tada na interfon zgrade na Paliluli, na kojoj je zvanično registrovana agencija, javila tašta direktora agencije Dušana Milenkovića, koja je ekipi Kurira rekla da ne zna ništa o pomenutoj firmi.

Autor: D.Bošković