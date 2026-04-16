Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se danas sa češkim ministrom spoljnih poslova Petrom Macinskim, prilikom čega je bilo reči o Kosovu, kada je češki šef diplomatije rekao da je Kosovo srpsko pitanje, kao i da je Vlada Češke podlegla određenim pritiscima kada je 2008. godine priznala nezavisnost Kosova.

- Za nekoliko godina biće već 20 godina od dana kada je Vlada Češke Republike i ministar inostranih poslova Karel Švarcenberg angažovao se i kako je Češka Republika priznala Kosovo. Mislim da ta naša vlada je bila prva, ali ondašnja vlada je podlegla nekim pritiscima, odnosima... možda su to bili i posledica nekih veza koje je gospodin Švarcenberg ili neki drugi ljudi, imao sa Medlin Olbrajt, koja je zapravo imala veliki interes koji se tiče Kosova i nekakvu prošlost sa njom povezanu. Tako da mislim da je Češka vlada u to vreme bila jedna od prvih - rekao je ministar Macinski nakon sastanka sa srpskim kolegom i dodao:

- Mi smo mislili da je Češka Republika tada mogla da postupa malo opreznije, obzirnije. Što se današnje politike tiče, mi ne želimo da tamo dodajemo neku novu dinamiku, da pravimo nekakve poteze koji bi bili teatralni, koji bi bili iznenadni, to jednostavno nije u prirodi naše vlade. Mislimo da je pitanje Kosova srpsko pitanje, pitanje regiona, mini regiona, to nije pitanje međunarodno pitanje, da bi zapravo svako trebalo da doprinese i ovom pitanju. I mislim da bi cela ta situacija trebala da bude rešena kompromisom. Ukoliko bih mogao da preporučim srpskoj strani, iako mislim da nisam pitan i da ne treba da budem pitan, i mislim da u takvoj situaciji je bolje da se ne slušaju mudri saveti sa strane. Mislim da je najbolja odluka i najbolji sporazum je onaj koji vi sami napravite.

Poslušajte celu izjavu u nastavku:

Autor: Iva Besarabić