ZAVRŠENA DRUGA SEDNICA SKUPŠTINE SRBIJE: Poslanici raspravljali o 40 tačaka, ministri predstavili predloge zakona

U Skupštini Srbije danas su se održavale prve dve sednice redovnog prolećnog zasedanja.

Prva redovna sednica prolećnog zasedanja, na čijem dnevnom redu je predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, zakazana je za danas u 10 časova, jer prethodno u dva navrata nije bilo kvoruma za rad.

Sednica ima samo jednu tačku dnevnog reda, a to je Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije koji su uputila 62 poslanika opozicije.

18:04

Ministri predstavili predloge zakona

Na početku rasprave, predloge zakona iz svojih resora predstavili su ministri Jagoda Lazarević, Ivica Dačić, Sara Pavkov i Aleksandra Sofronijević.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da Predlog zakona o zaštiti potrošača predstavlja deo kontinuiranog procesa koji treba da obezbedi viši stepen zaštite potrošača u novim tržišnim uslovima, kao i dalje usklađivanje sa standardima Evropske unije.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas u Skupštini Srbije da se u javnoj raspravi nalaze predlozi zakona o oružju i municiji, kao i zakona o unutrašnjim poslovima koji bi, kako je rekao, trebalo da zameni dosadašnji Zakon o policiji.

Dačić je rekao da je to u skladu sa reformskom agendom Srbije i dodao da je javna rasprava otvorena i za sve primedbe.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da je osnovni razlog za izmenu Zakona o transportu opasne robe dalje usklađivanje sa međunarodnim propisima i standardima u oblasti transporta opasne robe, i naglasila da predložene izmene imaju direktan uticaj na bezbednost naših građana.

Ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov izjavila je danas da se izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara utiče na smanjenje finansijskog opterećenja građana koji svakodnevno koriste zaštićeno područje kao deo svog životnog i radnog okruženja.

Nakon toga, raspravu su nastavili predstavnici poslaničkih grupa.

15:30

Rasprava o tačkama dnevnog reda

U Narodnoj skupštini Srbije u toku je zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 1 do 40 dnevnog reda, a predstavnici predlagača se izjašnjavaju o podnetim predlozima zakona i odluka.

15:05

Skupština nastavlja sa radom

U Narodnoj skupštini Srbije nastavljena je sednica nakon pauze, a poslanici su se vratili razmatranju predloga za dopunu dnevnog reda.

Narodni poslanik Milenko Jovanov predložio je da se obavi zajednički načelni, jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 1 do 40 dnevnog reda, kao i da se pretres u pojedinostima o predlozima zakona iz tačaka 1 do 9 predloženog dnevnog reda obavi odmah po završetku načelnog pretresa tih zakona. Obe predložene odluke su usvojene.

Nakon toga na glasanje je stavljen predlog dnevnog reda u celini, koji je prihvaćen, čime je dnevni red u celini utvrđen i prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.

14:00

Pauza do 15.00 časova

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić proglasila je jednosatnu pauzu u 14.00 sati, posle koje će se poslanici vratiti u salu i nastaviti sa utvrđivanjem dnevnog reda.

13:10

Predlozi za dopunu dnevnog reda

U Narodnoj skupštini Srbije završeno je glasanje o predlozima za dopunu dnevnog reda. Poslanici opozicije izneli su više predloga, ali nakon izjašnjavanja nijedan nije dobio potrebnu većinu.

13:00

Razmatranje akata po hitnom postupku

U Narodnoj skupštini Srbije obavljeno je glasanje o tačkama koje se razmatraju po hitnom postupku. Poslanici su odlučivali o nekoliko predloga zakona i odluka, među kojima je Predlog zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava koji je usvojen, zatim Predlog zakona o utvrđivanju javnog i opšteg interesa za uvođenje nadzornog organa u NIS i suspenziji prava vlasnika akcionara Gaspromnjefta i PGSI Intelligence koji nije usvojen, kao i Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine koji je takođe usvojen.

12:10

Poslanička pitanja

U toku je postavljanje poslaničkih pitanja, što je običaj svakog utorka i četvrtka u skupštini.

Pitanja članovima Vlade Srbije postavili su poslanici dr Milica Marušić Jablanović iz Ekološkog ustanka, Branko Pavlović iz pokreta Mi – Glas naroda, Rastislav Dinić iz Zeleno-levog fronta – Ne davimo Beograd, Dragana Jevđić iz Jedinstvene Srbije, Vladimir Pajić iz PSG – SDA Sandžaka – PDD, Petar Bošković iz Srbija centar – SRCE, Marinika Tepić iz Stranke slobode i pravde, Uroš Đokić iz Narodnog pokreta Srbije – Novo lice Srbije i Aleksandar Marković iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane.

12:00

Počela druga sednica

Druga sednica redovnog prolećnog zasedanja Narodne skupštine Srbije je počela, a na njenom dnevnom redu nalazi se 40 tačaka, među kojima su set zakona iz oblasti trgovine i zaštite potrošača, izmene i dopune zakona o trgovini i trgovačkim praksama, kao i propisi o sprečavanju trgovine ljudima i upravljanju kohezionom politikom, zatim izmene zakona iz oblasti carina, transporta opasne robe i istraživanja nesreća u saobraćaju, kao i predlozi odluka iz oblasti kulture, odbrane i međunarodnih sporazuma, uključujući i strategiju upravljanja mineralnim i geološkim resursima Srbije do 2040. godine sa projekcijom do 2050. godine.

- Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje u sali prisutno 159 narodnih poslanika, odnosno da postoje uslovi za rad Narodne skupštine - rekla je nakon uvodnog obraćanja predsedavajuća Ana Brnabić.

10:04

Počela i završila se prva sednica

U Skupštini Srbije počela je prva sednica redovnog prolećnog zasedanja, na čijem je dnevnom redu predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi Srbije, koji je podnelo 62 poslanika.

- Na sednici je prisutno 19 narodnih poslanika, odnosno nije prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i ne postoje uslovi za početak rada sednice ove Narodne skupštine. U međuvremenu se i dvadeseti poslanik prijavio. U sali je prisutno 20 poslanika, ne postoje uslovi za rad, a o narednoj sednici bićete naknadno obavešteni. Sledeća sednica počinje tačno u podne - rekla je predsedavajuća Marina Raguš.

Druga sednica - dnevni red od 40 tačaka

Druga redovna sednica prolećnog zasedanja zakazana je za 12 časova, a za dnevni red je predloženo 40 tačaka.

Među tačkama koje je podnela Vlada Srbije je set trgovinskih zakona, među kojima su Predlog zakona o zaštiti potrošača, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, Predlog zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.

Predloženo je da na dnevnom redu bude i Predlog zakona o upostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom, Predlog zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Pred poslanicima će se naći i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Takođe, pred poslanicima će se naći i nekoliko odluka iz oblasti kulture, kao i Predlog odluke o izmenama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Srbije i Predlog strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije do 2040. godine sa projekcijama do 2050. godine.

Među tačkama je i više predloga zakona o potvrđivanju međudržavnih sporazuma i ugovora, kao i više predloga odluka koje se tiču sastava radnih tela Narodne skupštine.

Autor: D.Bošković