Ponoševac usred Skupštine hvali Vučićevu ekonomsku politiku; Čita podatke crno na belo (VIDEO)

Profesor dr Slobodan Cvejić rekao je danas na sednici Skupštine Srbije da je u Beogradu, u periodu od 2018. do 2024. godine, zabeležen rast ekonomskih pokazatelja po regionima, pišu mediji.

Cvejić je istakao da je 2018. godine Beograd dostizao oko 73 odsto proseka Evropske unije po glavi stanovnika, dok je Vojvodina bila na 39 odsto, Šumadija i Zapadna Srbija na 26 odsto, a Južna i Istočna Srbija na 27 odsto.

Prema njegovim rečima, kako su mediji preneli, do 2024. Beograd je porastao na oko 87 odsto proseka EU, što, kako je naveo, već približava prestonicu nivoima manje razvijenih regiona srednje i bolje stojećih evropskih zemalja.

On je dodao da je u periodu od 2018. do 2024. rast zabeležen u svim delovima zemlje, pri čemu je Beograd povećao svoj nivo za 14 procentnih poena, dok je u Vojvodini rast iznosio oko 8 odsto.