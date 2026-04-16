AKTUELNO

Politika

Ponoševac usred Skupštine hvali Vučićevu ekonomsku politiku; Čita podatke crno na belo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Medija Centar Beograd ||

Profesor dr Slobodan Cvejić rekao je danas na sednici Skupštine Srbije da je u Beogradu, u periodu od 2018. do 2024. godine, zabeležen rast ekonomskih pokazatelja po regionima, pišu mediji.

Cvejić je istakao da je 2018. godine Beograd dostizao oko 73 odsto proseka Evropske unije po glavi stanovnika, dok je Vojvodina bila na 39 odsto, Šumadija i Zapadna Srbija na 26 odsto, a Južna i Istočna Srbija na 27 odsto.

Prema njegovim rečima, kako su mediji preneli, do 2024. Beograd je porastao na oko 87 odsto proseka EU, što, kako je naveo, već približava prestonicu nivoima manje razvijenih regiona srednje i bolje stojećih evropskih zemalja.

On je dodao da je u periodu od 2018. do 2024. rast zabeležen u svim delovima zemlje, pri čemu je Beograd povećao svoj nivo za 14 procentnih poena, dok je u Vojvodini rast iznosio oko 8 odsto.

#PONOŠEVAC

#SLOBODAN CVEJIC

#Skupština

POVEZANE VESTI

Politika

NASTAVLJAJU SE ŠOKOVI NA N1: Na opozicionoj televiziji hvale Vučićevu ekonomsku politiku (VIDEO)

Politika

Nastavljaju se šokovi na N1: Na opozicionoj televiziji hvale Vučićevu ekonomsku politiku

Politika

SEDNICA NARODNE SKUPŠTINE ZAKAZANA ZA 6. FEBRUAR - Na dnevnom redu šest tačaka

Društvo

Grujičić: Veliki broj novoobolelih od raka posledica NATO bombardovanja

Beograd

Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda zakazana za 19. februar

Politika

IMPRESIVNI REZULTATI! Željko Mitrović podelio NOVI MOĆAN SPOT i podsetio na četvrtih 100 od 1.000 USPEHA predsednika Srbije Aleksandra Vučića (VIDEO)