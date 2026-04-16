PARMELIN U ISTORIJSKOJ POSETI BEOGRADU! Švajcarski predsednik prvi put u Srbiji posle 18 godina, dolazi na lični poziv Vučića: Otvara se novo poglavlje odnosa

Predsednik Švajcarske Gi Parmelin će do kraja aprila posetiti Beograd, a tamošnji mediji navode da je ova poseta istovremeno i osetljiva i simbolična, budući da je Švajcarska bila jedna od prvih zemalja koja je 2008. godine priznala tzv. Kosovo.

Naime, Parmelin se očekuje da dođe u Beograd 28. aprila, istorijsku predsedničku posetu Srbiji, jer nijedan predsednik Konfederacije nije zvanično posetio Srbiju od kada je Bern priznao tzv. Kosovo, dok je Srbija glavni trgovinski partner Švajcarske u Zapadnom Balkanu, prenosi švajcarski list "24 heures".

Tokom predsedničke godine, zvanične posete inostranstvu su retke. Stoga savezni savetnici koji obavljaju ovu funkciju ne biraju ih slučajno. Prema pisanju švajcarskih medija, Gi Parmelin je pozvan u Srbiju na dvodnevnu državnu posetu, što je on i prihvatio. U Beograd će otputovati 28. aprila, u pratnji ekonomske delegacije i nekoliko izabranih zvaničnika.

Zašto je poziv prihvaćen?

- Predsednička poseta pruža priliku da se istaknu bliski bilateralni odnosi između Švajcarske i Srbije - odgovara Savezno ministarstvo ekonomije.

Oni su obeleženi, između ostalog, značajnom srpskom dijasporom u Švajcarskoj (oko 130.000 ljudi). Pored toga, Srbija je glavni trgovinski partner Švajcarske u Zapadnom Balkanu, a sporazum o slobodnoj trgovini između EFTA i Srbije je na snazi od 2010. godine. Srbija je takođe prioritetna zemlja u međunarodnoj saradnji Švajcarske.

O Kosovu i pozivu predsednika Vučića

Godine 2008, Švajcarska je bila jedna od prvih država koja je priznala tzv. Kosovo. Tada je Beograd optužio Bern za "napad na suverenitet Srbije" i čak povukao svog ambasadora.

Od tada su se odnosi popravili. Međutim, poseta Parmelina predstavlja novu fazu tog približavanja. Jer od 2008. godine nijedan predsednik Konfederacije nije zvanično posetio Srbiju. Otud njena simbolička važnost.

- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je pozvao predsednika Parmelina u svom pismu čestitke povodom njegovog izbora 12. decembra - rekao je ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović, dodajući da su se dvojica predsednika srela u januaru na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Tamo su potvrdili datum.

Prema njegovim rečima, ova poseta potvrđuje da su odnosi veoma dobri na svim nivoima.

- Švajcarska i Srbija, uostalom, obeležavaju sto deset godina diplomatskih odnosa - rekao je i dodao da "više elemenata približava dve zemlje, što možda nije očigledno na prvi pogled".

Ivan Trifunović objašnjava da Bern i Beograd pripadaju sve užem krugu evropskih vojno neutralnih država.

- Dve zemlje imaju zajednički interes da održe održive političke i bezbednosne mehanizme u Evropi izvan struktura EU i NATO-a, otuda naglasak, na primer, na OEBS-u.

Sa ekonomske tačke gledišta, "Švajcarska ima značajan program podrške razvoju u Srbiji, posebno u oblasti inovacija".

Potpisivanje višegodišnjeg programa

- Više od 600 kompanija sa sedištem u Švajcarskoj registrovano je u Srbiji. Mnoge poznate platforme za elektronsku trgovinu takođe su srpski proizvodi - dodaje ambasador, ukazujući na značajan trend premeštanja IT usluga švajcarskih kompanija u Srbiju. On navodi Digitec Galaxus, Ricardo, Immoscout i anibis.ch.

Ivan Trifunović zaključuje da Švajcarska učestvuje i u KFOR-u, međunarodnim snagama zaduženim za očuvanje mira i bezbednosti na tzv. Kosovu.

- Iz ugla Beograda, Švajcarska nije samo ekonomski partner, već i akter koji ima stvarnu ulogu u jednom od glavnih bezbednosnih i unutrašnjepolitičkih pitanja Srbije - ističe Trifunović.

Prema mišljenju švajcarskih stručnjaka, ovom posetom predsednik Konfederacije "savršeno igra ulogu Švajcarske", da nudi dobre usluge i deluje kao akter dijaloga u korist mira.

Autor: Iva Besarabić