'DA NIJE SMEŠNO, BILO BI TRAGIČNO!' Vučević o potezima blokadera: Neprihvatljivo je da idete po drugim državama i pljujete sopstveni narod! A odbijate TV dijalog s Vučićem!

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na Pink televiziji da blokaderi pokazuju neodgovornost prema svom narodu jer odbijaju da pričaju sa ljudima iz svoje države već idu i pljuju je.

- Ono što je neprihvatljivo je da idete po drugim državam i pljujete sopstvenu državu i građane, stalno jadikujete. Interesantno je da ti isti ljudi koji su radi da pričaju sa svima u Evropi i svetu, neće da razgovaraju u svojoj državi, neće da vode društveni dijalog koji vodi ka društvenom miru. Logički se nameće pitanje, kakva bi država bila kada neće da razgovaraju? Oni potpisuju peticije, traže izbore, a onda kada dobiju poziv od predsednika Republike neće da razgovaraju. Ali će da razgovaraju s Piculom, Gocijem. Ti ljudi pokazuju nedoslednost i neodgovornost. Šta možete sutra da ponudite građanima - rekao je Vučević.

Vučević je podsetio da su blokaderi TV debatu sa predsednikom Vučićem.

- A sad imamo ispod proseka evropskog političara, rekao bih da nije neko ko ima veliku evropsku težinu. Čovek izaziva predsednika suverene države, a onda se ne pojavi nigde. A N1 koji sve vreme izaziva debate kod njih, a kad predsednik kaže da dolazi, onda N1 kaže nećete nam vi uređivati naš program. Da nije smešno bilo bi tragično. Ponavljam, zabrinjavajuće je kada blokaderi pričaju sa svima i što prave podelu u narodu. Jedno im treba verovati - kada pričaju jedni o drugim, e tada im treba im verovati - naveo je Vučević.

Interesantan je momenat. kako je rekao Vučević, kada je gospođa Brnabić zakazala sednicu Skupštine sa tačkom rasprave o poverenju vladi, oni su rekli da je prevara.

- Sami su inicirali sednicu, a kada je zakazana oni kažu da mi nešto radimo. Vi razmišljate valjda o kvorumu. Bez razgovora nema mira u državi, a to nam je preko potrebno. Dijalog nas vodi u nove izbore. Ali mora da postoji i posle izbora. žValjda se kandiduju ozbiljni ljudi. bojim se da nisu odgovorni. Dijalog nam je nasušno potreban. Na predsedniku je sada da proceni koji je nivo obuhvata aktera tog dijaloga. Nije samo pitanje datuma, već pozicije Srbije - rekao je Vučević.

Autor: A.A.