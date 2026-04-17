Ibrahimović: I za MOL i za Mađarsku značajno da se transakcija oko NIS-a finalizuje

Savetnik potpredsednika Vlade Srbije Ibro Ibrahimović izjavio je danas da je dolazak predstavnika mađarskog MOL-a u Beograd izutetno važan kako bi javnost saznala da li je u završnoj fazi preuzimanje najvećeg paketa akcija u Naftnoj industriji Srbije (NIS), ili postoji neka druga informacija s obzirom na promene u Budimpešti nakon nedavno održanih parlamentarnim izbora u Mađarskoj.

Ibrahimović je za Tanjug istakao da je i za MOL i Mađarsku veoma značajno u ekonomskom i energetskom smislu da se transkacija oko NIS-a završi, jer bi na taj način MOL postao najveća energetska kompanija u jugoistočnoj Evropi.

"Mislim da je to vrlo važno i za Srbiju da se ti pregovori završe, da neizvesnost oko dobijanja OFAK-ove licence postane trajna licenca kako bi imali energetsku stabilnost, i da na kraju krajeva Srbija uveća svoj procenat u vlasničkoj strakturi NIS-a. Vrlo je važno i učešće ADNOK-a koji se u ovom trenutku ne spominje, ali sam siguran da je i on deo pregovora. Važno je da se ovaj proces završi do 22. maja kada ističe rok za pregovore o prodaji većinskog udela u NIS-u", poručio je on.

Na pitanje da li će američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) produžiti operativnu licencu za rad NIS-a koja ističe danas, Ibrahimović je ocenio da iako će OFAK produžiti licencu sigurno na još mesec dana, bilo bi bolje da ta licenca bude produžena na dva meseca i da se preklopi sa rokom koji NIS ima za završetak pregovora sa ruskom kompanijom o kupovini većinskog paketa akcija.

Kako je naveo, to je u današnje vreme izuzetno važno jer se stabilnost energetskog tržišta reflektuje na svakog čoveka u državi, odnosno da povećanje cena i energetska nestabilnost dovodi do destabilizacije tržišta, povećanja cena logistike, robe, transporta.

Komentarišući to što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao telefonom sa zamenikom državnog sekretara SAD Kristiferom Landauom o izazovima u energetskom sektoru i funkcionisanju NIS-a, Ibrahimović je rekao da je ovakva diplomatska aktivnost izuzetno važna u ovakvim situacijama, i dodao da se vidi koliko je uloga države ključna u kriznim vremenima za stabilizaciju tržišta.

"Imali smo jednu situaciju sa kovidom kada je uloga države bila dominantna, situaciju oko NIS-a u prvoj fazi kada su sankcije stupile na snagu i kada smo mislili da će doći do nestašice energenata, a zapravo svaka pumpa i vozač nisu osetili tu krizu koja nije nestala ovde već između dva geopolitička subjekta", istakao je on.

Ibrahimović smatra da će država preko američkih partnera ili nekog drugog alernativnog načina za snabdevanje, naći način da održi stabilizaciju tržišta na duži period.

Kako je naveo, shvatajući probleme na Bliskom istoku gde je regionalni sukob ali kriza globalna, pokazalo se koliko je uloga države u diplomatskim aktivnostima važna kako bi se sačuvala stabilnost tržišta kada su energenti u pitanju.

Autor: A.A.