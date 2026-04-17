NAŠA RUKA JE ISPRUŽENA Vučević poručio: Verujem da će Peter Mađar biti svestan značaja odnosa Srbije i Mađarske! SNS ostaje strateški partner sa SVM

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević najavio je gostujući na Pink televiziji razgovore sa predstavnicima SVM-a, kao i da je SNS opredeljen za to strateško partnerstvo, a zahvalio se Viktoru Orbanu i njegovom kabinetu na relaksaciji odnosa Mađarske i Srbije.

- Nikad nije moguće da se bavite politikom tako što prepisujete i zalepite situacije iz jedne u drugu državu. Viktor Orban je naš prijatelj. Bio, jeste i ostaće. Mi se njega ne odričemo. Zahvalni smo Orbanu i njegovom kabinetu na relaksaciji odnosa Mađarske i Srbije. Zahvaljujući njemu, Vučiću i pokojnom Ištvanu Pastoru ti odnosi su dovedeni na nivo kakav nekad nismo mogli da sanjamo. Mogu da svedočim koliko su se ti odnosi promenili na terenu. To se oseti na terenu. Viktor Orban je izgubio izbore, Peter Mađar je pobedio, a mi mu čestitamo. Orban se ni u porazu nije ponizio. Isto veče je priznao poraz. Pokazao je šta rade čestiti ljudi u politici. Zapamtite, Fides će vrlo brzo opet biti konkurentan i pobednička stranka. Orban je pokazao veličinu načinom na je postupao posle poraza. Verujem u takav način ponašanja. Uvek se sećam Aleksandra Vučića kada je 2004. godine priznao pobedu Bogdanovića iz DS na izborima za gradonačelnika. To rade čestiti ljudi - rekao je Vučević.

Vučević veruje, kako je rekao, da će Peter Mađar biti svestan značaja odnosa Srbije i Mađarske, i da će nastojati da ih unapredi.

- Naša ruka je ispružena. To je predsednik Vučić i izjavio. Što se tiče pozicije Mađara u Srbiji, SNS ostaje opredeljen za strateško partnerstvo sa SVM. To je veliki legat Nikolića, Vučića i pokojnog Ištvara Pastora, i mi ćemo to čuvati. Naše partnerstvo je čvrstvo i stabilno, a deluje mi da će možda Tisa pokušati da pravi svoju sestrinsku stranku u Srbiji. Mislim da su dobili jednog poslanika iz Srbije, iz Hajdukova, blizu Subotice. To je važnije pitanje za Balinta Pastora - rekao je Vučević.

Nije ista situacija, kako je rekao Vučević, u Mađarskoj i Srbiji.

- Da se ne naljute prijatelji iz Fidesa, SNS je malo bolje organizovana stranka na terenu. SNS ima veću vitalnost. Ono što smo mi izdržali proteklih 15 meseci nije izdržao Fides. SNS je imao 15 pobeda na lokalnim izborima - naveo je Vučević.

Autor: Pink.rs