MRDIĆ: Sve što pripadnici kriminalno-tužilačke grupe iz JTOK kažu jedni o drugima je tačno i svi će da odgovaraju za kršenje zakona!

Jučerašnji nastup Marinike Tepić u Narodnoj skupštini Republike Srbije dokaz je da je ona portparol otuđene kriminalno - tužilačke grupe u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal koja koristi ovo tužilaštvo za ostvarivanje političkih ciljeva i rušenje legalno izabrane vlasti u Srbiji, istakao je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

Kako navodi, vreme je da javnost i nadležni organi dobiju odgovore otkud Mariniki Tepić izjave svedoka iz istrage, otkud saznanja da li u JTOK postoje službene beleške o tome sa kim se sastajao glavni tužilac kao i otkud informacije o tome ko je, prema njenim željama, trebao da se nađe na optužnicama a ko ne? Davanje ovakvih informacija bilo kome, bez obzira da li je u pitanju Marinika Tepić ili tajkunski mediji, predstavlja krivično delo koje čine oni koji su zaposleni u JTOK a koji protivzakonito trguju sa dokazima. - Da budemo jasni, kriminalno – tužilačku grupu JTOK-a , čiji su portparoli Marinika Tepić ali i ”novinar u civilu” Vuk Cvijić, predvode tužilački pomoćnik Rade Bajić i Nenadićeva savetnica za medije Mladena Jasmina Čolak. Njih dvoje iznose poverljive informacije iz JTOK-a, daju ih Tepićevoj i Cvijiću i krše zakone. Oni organizuju političke akcije u tužilaštvu kao što je zajednički odlazak na proteste a koordinišu sa blokaderima kada dolaze pred tužilaštvo i koga od zaposlenih da prozivaju. Rade Bajić i Jasmina Čolak neće moći da izbegnu odgovornost za krivična dela koja su počinili - kaže Mrdić i dodaje: - Za stanje u JTOK, za 152 miliona evra plaćene odštete iz budžeta države zbog izgubljenih procesa, za skrivanje ubica advokata Miše Ognjanovića kao i zato što je svedok tog ubistva ubijen, za vođenje “političkih procesa” čiji je cilj rušenje vlasti i za zloupotrebu ovog tužilaštva najveću odgovornost snosi glavni tužilac JTOK Mladen Nenadić. Nenadić, bez obzira na fingirane ili stvarne sukobe, u JTOK i dalje drži Čolak i Bajića, a u dogovoru sa Zagorkom Dolovac koristi ovo tužilaštvo za rušenje vlasti. - Zato neka se ne brinu ni Zagorka Dolovac, Mladen Nenadić, ni Marinika Tepić, ni Rade Bajić, ni Jasmina Čolak, ni Vojislav Isailović, ni Jasmina Milanović Ganić a ni Milenko Mandić jer vreme njihove odgovornosti dolazi. Sve što kažu jedni o drugima je tačno i jednog dana biće dokaz na sudu. Svi oni, bez izuzetka, odgovorni su za kršenje zakona i najstrašniju zloupotrebu tužilaštva u istoriji srpskog pravosuđa - kaže Mrdić.

Autor: A.A.