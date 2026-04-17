STRATEŠKI DOGOVORI U BANJALUCI: Vučić se sastao sa Dodikom, objavljena zajednička fotografija uz VAŽNU PORUKU! (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Banjaluci, gde se sastao sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom. Kako je sam predsednik naveo, sastanak je protekao u razmeni mišljenja o strateškim pitanjima od značaja za Beograd i Banjaluku.

Vučić se nakon razgovora oglasio na svom Instagram profilu „buducnostsrbijeav“, gde je uz zajedničku fotografiju istakao važnost saradnje.

- Ovog puta sastanak sa Miloradom Dodikom, daleko od Beograda. Prelepe su Srbija i Srpska, a danas smo proveli više sati u razmeni mišljenja o strateškim pitanjima od značaja za Beograd i Banjaluku - napisao je Vučić.

On je takođe najavio da će u nedelju zajedno sa Dodikom prisustvovati obeležavanju godišnjice proboja logora Jasenovac u Donjoj Gradini, čime će još jednom biti odata počast žrtvama i naglašeno jedinstvo naroda sa obe strane Drine.

