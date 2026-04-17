Oglasio se Siniša Mali posle važnog sastanka u Vašingtonu: Srbija stabilna uprkos krizi potvrdile rejting agencije

Ministar finansija Siniša Mali poručio je danas iz Vašingtona, nakon sastanka sa renomiranom rejting agencijom Fitch, da je Srbija postigla istorijski uspeh kao jedina zemlja na Zapadnom Balkanu sa investicionim kreditnim rejtingom.

Ministar je naglasio da su predstavnici agencije izrazili zadovoljstvo preduzetim merama za očuvanje makroekonomske stabilnosti, istakavši da "krvotok naše privrede" odgovara najrazvijenijim zemljama sveta.

- Za građane Srbije to znači da su nam javne finansije zdrave. Tema je bila i energetska kriza, gde sam izneo podatke o našim rezervama dizela, benzina i gasa, kao i o odluci države da smanjenjem akciza za 25 odsto preuzme teret krize na sebe - izjavio je Mali.

Iako se svetsko tržište suočava sa ogromnim problemima, što pokazuje i primer avio-kompanija poput Lufthanse koje ukidaju linije zbog cene kerozina, ministar je podvukao da Srbija nastavlja da se bori.

- Srbija i dalje leti. Iako u aprilu beležimo gubitke zbog cene goriva, ne odustajemo jer smo profitabilni i imamo snage da izdržimo pritisak. Svaki odgovorno vođen dinar u prošlosti sada se isplaćuje - zaključio je ministar tokom Prolećnog zasedanja MMF-a i Svetske banke.

Autor: D.S.