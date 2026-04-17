JOVANOV: Teško je pogoditi termin izbora koji 'blokaderima' odgovara, oni su STALNO NA ODMORU!

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov oštro je danas u Skupštini Srbije odgovorio na prozivke opozicije u vezi sa datumom predstojećih izbora, istakavši da je njihove želje nemoguće ispratiti jer su im prioriteti očigledno van politike.

"Nama niko ništa još nije javio"

Odgovarajući na tvrdnje Đorđa Stankovića iz Narodnog pokreta Srbije da vlast planira izbore tokom leta dok su građani na odmorima, Jovanov je uzvratio ironijom koja je pogodila pravo u centar.

„Ja zaista ne znam kad će biti izbori. Znam da će biti u nedelju. E sad, koju nedelju, to ne znam. Teško je pogoditi koji termin odgovara blokaderima, jer su oni stalno na odmorima“, poručio je Jovanov i dodao da, ako opozicija već sada nije u kampanji, debelo kasni, bez obzira na to da li će se na birališta ići u junu ili decembru.

Vučević pozvao na dijalog, a ne na promenu kursa

Jovanov se osvrnuo i na izlaganje Peđe Mitrovića iz SSP-a, koji je interpretirao izjave predsednika SNS Miloša Vučevića kao preispitivanje budućnosti Srbije u EU. Šef poslanika SNS je pojasnio da Vučević nije najavio promenu politike, već je, kao odgovoran lider, otvorio prostor za dijalog.

„Vučević nije rekao da je stranka zaključila da nešto treba da menja u svojoj politici, nego je samo pozvao na razgovor na tu temu“, podvukao je Jovanov, stavljajući tačku na spekulacije opozicionih poslanika.

Autor: D.S.