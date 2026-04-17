HAOS U SKUPŠTINI PRED KRAJ RADA! Raskrinkana šarena laž o 'studentima blokaderima', Filipovski poručila: Opozicija jedina u regionu radi protiv svoje zemlje!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peša Vučković

Skupština Srbije završila je današnji rad burnom raspravom, a predsedavajuća Marina Raguš zakazala je nastavak sednice za ponedeljak u 10 časova. Iako se na dnevnom redu našlo čak 40 tačaka, finiš zasedanja obeležilo je brutalno raskrinkavanje politike blokada i lažnog predstavljanja.

Marić srušio mit: Gde su ti studenti?

Poslanik SNS Dušan Marić izneo je šokantne podatke o proteklim lokalnim izborima u 10 opština, udarivši direktno u argumente onih koji se kriju iza studentskih protesta.

"Na listama koje su navodno podržali studenti u blokadi, bilo je jedva 11 odsto studenata! Od 410 izabranih odbornika, studenata je svega 18. Eto toliko o toj šarenoj laži i pozivima 'glasajte za znanje i mladost'. Ni studenata, ni znanja, ni mladosti", poručio je Marić, raskrinkavši plan onih koji su pokušali da zloupotrebe mlade zarad političkih poena.

Filipovski: Puna su vam usta Evrope, a palili ste ovaj dom!

Poslanica Dubravka Filipovski istakla je da su predloženi zakoni direktan rezultat rada Vlade na pristupanju EU, ali je oštro napala dvoličnost opozicije.

"Naš cilj je jasan – ispunjavamo sve uslove da niko ne može da nas kritikuje, a onda je na EU da odluči. Ali, naša opozicija je jedina u regionu koja radi protiv evrointegracija sopstvene zemlje i samo čeka da ih stranci dovedu na vlast", rekla je Filipovski i podsetila na nasilne metode blokadera:

"Govorite o evropskim vrednostima, a imali ste 13.000 neprijavljenih skupova za godinu i po dana! Maltretirali ste građane, palili ovaj visoki dom i povredili naše koleginice. To nisu evropske vrednosti!"

Nastavak u ponedeljak

Tokom današnjeg zasedanja vođena je objedinjena načelna rasprava o svih 40 tačaka dnevnog reda, a poslanici se u klupe vraćaju u ponedeljak ujutru, kada se očekuje nastavak debate o ključnim reformskim zakonima.

Autor: D.S.

POVEZANE VESTI

Politika

Skupština završila raspravu o amandmanima, glasanje u 13 sati

Politika

SKUPŠTINA NASTAVLJA RAD: Danas rasprava po pojedinostima o Alimentacionom fondu, medijskim zakonima i još četrdesetak tačaka dnevnog reda

Politika

OSTAVKA VUČEVIĆA NA DNEVNOM REDU: Skupština Srbije nastavlja rad

Politika

TUČA U SKUPŠTINI SRBIJE: Strašno nasilje - ŽUTI OLOŠ fizički nasrnuo na ministre, uletelo obezbeđenje (VIDEO)

Politika

SKUPŠTINA SRBIJE: Poslanici raspravljaju o amandmanima na budžet i na druga zakonska rešenja, polemika o NIS-u

Politika

SKUPŠTINA SRBIJE NASTAVILA RAD: Minut ćutanja na početku, ostavka Vučevića na kraju sednice (VIDEO)