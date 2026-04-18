Siniša Mali trotinetom na sastanak u Vašingtonu: Raspored je prepun, ovo je najbrži način (VIDEO)

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je Srbija za sada stabilna i da smo na Prolećnom zasedanju MMF i Svetske banke u Vašingtonu dobili pohvale za naše mere.

Mali je na instagramu naveo da je imao kvalitetne i konstruktivne sastanke.

Ministar finansija Mali je objavio i video snimak na kome se vidi da je na jedan od sastanaka u Vašingtonu došao električnim trotinetom.

- Raspored je bio prepun, a najbrži način da svuda stignete je - trotinetima - naveo je Mali.

- Puno toga smo čuli od naših sagovornika, i jedno je sigurno - da niko nema najbolji odgovor na to kako zemlje treba da reaguju u ovoj krizi. Srbija je za sada stabilna, dobili smo pohvale za naše mere, ali moramo svakodnevno da pratimo situaciju, jer se sve jako brzo menja - napisao je Siniša Mali.

Autor: D.S.