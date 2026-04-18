Koga će ovo sutra da leči?! Građani blokaderima sa Medicinskog: Ne treba vam fakultet, već egzorcista

Građani su uznemireni nakon što su društvenim mrežama počeli da kruže snimci na kojima "studenti" vređaju policiju.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu održao je izbore za studentski parlament, a tom prilikom je došlo i do intervencije policije - koja je došla na skup, budući da su se ispred fakulteta okupili ljudi koji nisu dopustili drugima da uđu u zgradu.

Reakcija studenata koji su se tu zatekli zgrozila je mnoge.

Naime studenti su zviždali i vređali policiju, pa su mnogi na mrežama komentarisali kako nemaju trunku kulture i poštovanja prema organima reda.