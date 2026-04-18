Evo koliko ih se okupilo: U Beogradu održan skup u organizaciji Evropskog pokreta (FOTO)

U Beogradu je danas završen skup, na kome je bilo oko 200 učesnika u organizaciji Evropski pokret u Srbiji.

Učesnici su se inicijalno okupili na Trg Republike, nakon čega su formirali kolonu i započeli šetnju Knez Mihailovom.

Među prisutnima su bili Aris Movsesijan, potpredsednik Pokreta slobodnih građana, Pavle Cicvarić, student Fakulteta političkih nauka, Duško Lopandić, profesor i potpredsednik stranke Srbija centar, Katarina Jovanović, profesorka Fakulteta muzičke umetnosti, kao i Zoran Lutovac, član i bivši predsednik Demokratske stranke.

Skupu su prisustvovali i Natan Albahari, bivši narodni poslanik u Skupštini Srbije i član Pokreta slobodnih građana, kao i Stefan Simić, odbornik u Skupštini grada Beograda i član iste stranke.

Prema dostupnim informacijama, nije bilo narušavanja javnog reda i mira, a saobraćaj nije bio blokiran s obzirom na to da se skup odvijao u pešačkoj zoni.

Autor: A.A.