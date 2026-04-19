DAN SEĆANJA NA ŽRTVE GENOCIDA: Predsednik Vučić danas u Donjoj Gradini

Izvor: Pink.rs

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas obeležavanju Dana sećanja na žrtve genocida počinjenih u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH), u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini.

Prema zvaničnom protokolu, predsednik Vučić će u 11:40 časova položiti venac na grobnom polju „Topole“, odajući počast stradalima u jednom od najstrašnijih zločina u istoriji.

Nakon polaganja venaca, u 12:00 časova planirano je održavanje parastosa i pomena svim nevinim žrtvama. Završni deo programa predviđen je za 12:35 časova, kada će se prisutnima i javnosti obratiti zvaničnici.

Donja Gradina, kao najveće stratište logora Jasenovac, svake godine okuplja najviše državne zvaničnike Srbije i Republike Srpske u znak sećanja na stotine hiljada ubijenih Srba, Jevreja i Roma tokom Drugog svetskog rata.

U balkanskom Aušvicu za 1.337 dana, od avgusta 1941. do aprila 1945. prošlog veka monstruoznim metodama ubijeno pola miliona Srba, desetine hiljada Јevreja, Roma.

Republika Srpska i Srbija ne dozvoljavaju da se zaborave žrtve genocida u Drugom svetskom ratu.

Godinama zajednički obeležavaju sećanje na ubijene Srbe, ali i ostale narode u sistemu logora smrti NDH. U Donjoj Gradini očekuje se prisustvo domaćeg diplomatskog kora, ali i svetskih zvaničnika.

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ SUTRA U DONJOJ GRADINI: Predsednik Srbije na obeležavanju Dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH

Politika

Vučić danas na obeležavanju Dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH

Politika

Vučić sutra na obeležavanju Dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH u Jasenovcu

Politika

'U PRAVU JE PREDSEDNIK VUČIĆ' Dodik u Donjoj Gradini: Njima ne treba jaka Srbija, zamislili su da bude slaba - Na delu je obojena revolucija, oni neće

Politika

Vučević sutra na obeležavanju dana sećanja na žrtve genocida u Donjoj Gradini

Politika

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin u Donjoj Gradini: Odao poštu žrtvama genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima