DAN SEĆANJA NA ŽRTVE GENOCIDA: Predsednik Vučić danas u Donjoj Gradini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas obeležavanju Dana sećanja na žrtve genocida počinjenih u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH), u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini.

Prema zvaničnom protokolu, predsednik Vučić će u 11:40 časova položiti venac na grobnom polju „Topole“, odajući počast stradalima u jednom od najstrašnijih zločina u istoriji.

Nakon polaganja venaca, u 12:00 časova planirano je održavanje parastosa i pomena svim nevinim žrtvama. Završni deo programa predviđen je za 12:35 časova, kada će se prisutnima i javnosti obratiti zvaničnici.

Donja Gradina, kao najveće stratište logora Jasenovac, svake godine okuplja najviše državne zvaničnike Srbije i Republike Srpske u znak sećanja na stotine hiljada ubijenih Srba, Jevreja i Roma tokom Drugog svetskog rata.

U balkanskom Aušvicu za 1.337 dana, od avgusta 1941. do aprila 1945. prošlog veka monstruoznim metodama ubijeno pola miliona Srba, desetine hiljada Јevreja, Roma.

Republika Srpska i Srbija ne dozvoljavaju da se zaborave žrtve genocida u Drugom svetskom ratu.

Godinama zajednički obeležavaju sećanje na ubijene Srbe, ali i ostale narode u sistemu logora smrti NDH. U Donjoj Gradini očekuje se prisustvo domaćeg diplomatskog kora, ali i svetskih zvaničnika.

Autor: D.S.