NA OVOM MESTU SU SRBE KUVALI U KAZANU I PRAVILI OD NJIH SAPUN! Pink.rs u Donjoj Gradini: Smrtna tišina krije JEZIVE USTAŠKE ZLOČINE (VIDEO)

Najmasovnije ubijanje Srba u NDH izvršeno je u šumama i poljima Donje Gradine, na obali reke Save u Republici Srpskoj.

Gradina je najveća masovna grobnica Jasenovca, tačnije to je niz od oko 50 masovnih grobnica i važi za najtužnije mesto u Evropi, a ugledni profesor i ekspert za Holokaust Gideon Grajf s pravom ga je nazvao Aušvicom Balkana.

Na grobnom polju Topole u Spomen-podrucju Donja Gradina i ove godine položeni su venci za više od 700.000 Srba, 80.000 Roma i 23.000 Jevreja koji su mučki ubijeni u Jasenovcu.

Logor Donja Gradina koji je poznat i kao Logor VIII jasenovačkog sistema ustaških koncentracionih logora za masovno istrebljenje Srba, Jevreja i Roma u NDH od strane ustaških vlasti pod komandom Ante Pavelića.

Donja Gradina nije bio logor u pravom smilu, već glavno stratište u kom su ubijani zatočenici iz logora III Ciglana. Oformljen je 1942. godine, a bio je aktivan sve do završetka Drugog svjetskog rata 1945. i sloma NDH.

U januaru 1942. ustaše su potpuno ovladali prostorom Gradine. Kako se Gradina nalazi okružena koritom reke Save, pristup joj je bio dostupan samo sa jedne strane.

U blizini nije bilo sela, a od njiva je bila odvojena šumom i upravo je zbog toga izabrana za likvidaciju zatočenika iz logora III Ciglana koji su skelom prevoženi na desnu obalu Save.

Prema zvaničnim podacima samo u Gradini je ubijeno oko 20.000 dece. Bebe su, kako su tvrdili svedoci. vezivane u džakove i bacane u reku.

Takođe zločinci iz NDH su nejač bacali u vis i dočekivali na bajonete, a nisu im strani bili ni udarci maljem o glavu. Tela žrtava su spaljivana, a pepeo bacan u Savu.

O stravičnim načinima ubijanja svedoče i kazani u kojima su se pravili sapuni od tela ubijenih logoraša.

U Gradinu su dovođeni najpre ljudi iz naselja preko Save, a zatim i Srbi Republike Srpske iz Potkozarja i Bosanske Krajine, gde su od ustaškog terora opustela čitava sela i srpski krajevi.

Donja Gradina je možda i najveća srpska masovna grobnica, a sumnja se da u šumama i dalje ima tela žrtava.

Autor: S.M.