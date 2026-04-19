SKANDAL! OTIŠLI U BARSELONU DA PLJUJU SRBIJU! Nešić, Bakarec i Bulatović RASKRINKALI Đilasovu ekipu: Hvale se slikama dželata Srba, od stranaca mole da nam UKINU PARE!

Dok se država bori za nacionalne interese, predstavnici blokaderske opozicije ne miruju! Samozvani premijer lažne države Aljbin Kurti predvodio je u Barseloni ekipu u sastavu Dragan Đilas, Marinika Tepić, Borko Stefanović i Srđan Milivojevića.

Gosti Jovane Jeremić u „Novom jutru“ na TV Pink saglasni su – ovo je otvorena hajka protiv sopstvenog naroda.

Glavna urednica portala „Novosti“ Andrijana Nešić prva je ukazala na to da se opozicija više čak ni ne trudi da sakrije svoje veze sa Kurtijem. Prema njenim rečima, fotografije koje kruže mrežama nisu nikakva tajna, već dokaz da se blokaderi ponose saradnjom sa onima koji Srbiji žele zlo.

- To nisu tajne fotografije, oni se time hvale na mrežama. Može se zaključiti da Kurti Đilasa, Milivojevića, Mariniku i celu tu ekipu predvodi u Barseloni. Verovatno su opet otišli da kukaju na Srbiju i da se žale strancima na našu zemlju - istakla je Nešićeva, dodajući da Zagreb preko svojih medija i favorita poput Vladana Đokića duboko želi da preokrene volju naroda u Srbiji.

Na ove reči nadovezao se poslanik Dejan Bulatović, koji nije krio zaprepašćenje činjenicom da neko ko pretenduje na vlast u Srbiji tako otvoreno šuruje sa čovekom koji svakodnevno maltretira Srbe na Kosovu i Metohiji. On je istakao da je svaka njihova vizija besmislena i svedena isključivo na rad protiv sopstvene države.

- Zamislite te saveze u Briselu i Barseloni, sa Kurtijem, sa Piculom... Neverovatne stvari, užas! Mislio sam da postoji neka granica, ali oni to rade potpuno otvoreno, bez ikakve vizije - naveo je Bulatović.

Da ovo nije izolovan incident, podsetio je narodni poslanik Nebojša Bakarec, ističući da je ista ekipa i ranije hvatala red ispred govornica sa Kurtijem. On je raskrinkao i njihovu turneju po evropskim prestonicama, naglasivši da je krajnji cilj uvek isti – finansijsko slabljenje Srbije kako bi stranci intervenisali u njihovu korist.

- Rastrčali su se po celoj Evropi da pljuju svoju zemlju. Od Španaca traže da ukinu finansiranje Srbije, dok su u Berlinu bili na raportu kako bi molili Nemačku da nam stopira kredite. Lazović je čak otrčao do Stokholma sa istim ciljem - otkrio je Bakarec, zaključivši da opozicija, svesna da ne može pobediti na izborima, jedinu nadu vidi u tome da ih stranci silom instaliraju na vlast.

Autor: D.S.