'OVA ZEMLJA JE NATOPLJENA LJUDSKIM SUZAMA I KRVLJU, ALI I OSVEĆENA MOLITVOM' Patrijarh Porfirije održao besedu žrtvama ustaških zločina i genocida u Jasenovcu

U Donjoj Gradini danas se obeležava Dan sećanja na žrtve ustaškog genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, povodom 81. godišnjice proboja poslednje grupe logoraša.

Komemorativnom skupu, koji zajednički organizuju vlade Srbije i Republike Srpske, prisustvovali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najviši zvaničnici Republike Srpske.

Patrijarh srpski Porfirije služio je parastos žrtvama genocida koje su ustaše sprovodile nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.

Patrijarh je sve prisutne pozdravio rečima "Hristos vaskrse" i rekao da nema prikladnijeg pozdrava koji se može izreći na mestu najstrašnije golgote srpskog naroda.

Poručio je da je ovo mesto najstrašnije golgote srpskog naroda, gde su reči često suvišne.

- Ova zemlja je natopljena ljudskim suzama i ljudskom krvlju, ali i osvećena molitvom. Ove reči nisu dovoljne, ili bolje reći, da su ovde reči sasvim suvišne. Ovde je pre svega potrebna tišina srca, tišina u kojoj osluškujemo glas onih koji su svojim stradanjem posvedočili veru ljudskog lika. Potrebna je iznad svega molitva, čista molitva - kazao je on.

Mi se danas sećamo ne samo svojih žrtava, već i žrtava iz redova jevrejskog i romskog naroda.

- Sećamo se i svih nedužno stradalih bilo kada i bilo gde, i bilo kome da pripadaju. Na našu veliku žalost, ali i sramotu, i danas smo širom sveta suočeni sa besmislenim i bezvrednim krvoprolićima, među ljudima i narodima koji iza sebe ostavljaju nove i nove stradalnike, nove i nove nevine žrtve - naglasio je poglavar SPC.

Srpski patrijarh je naglasio da moramo posvedočiti da ljudska zloba nema poslednju reč, već da poslednju reč mora imati ljubav i Gospod Isus Hristos.

- Hristos je vaskrsao iz mrtvih i posvedočio da tama ne može da sakrije svetlost. Verom u Vaskrsenje Gospoda našeg Hrista, znamo da mučenici jasenovački nisu mrtvi, već živi, i pečat koji svedoči o ljubavi, najpre prema svome rodu, a onda i prema Bogu i svakom čoveku. Ne dolazimo ovde samo da se sećamo prošlosti, već da bismo od mučenika naučili kako da živimo i čuvamo veru u srcu - kazao je on.

Autor: S.M.