Ministarka Đurđević Stamenkovski poručila iz Donje Gradine: Ako vas zaboravimo, neka nas Bog zaboravi! (FOTO)

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski odala je počast žrtvama zločina NDH, ističući značaj sećanja na stradanje i obavezu da se glasno govori o istini.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije, Milica Đurđević Stamenkovski, bila je danas deo delegacije Srbije koja je prisustvovala obeležavanju 81. godišnjice od proboja poslednje grupe logoraša u Spomen-području Donja Gradina. Ovaj događaj, posvećen sećanju na nevine žrtve genocida, okupio je brojne zvaničnike, među kojima je bila i ministarka koja je zajedno sa delegacijom položila vence i cveće na grobno polje "Topole".

Nakon ceremonije, ministarka se oglasila putem Instagrama, ističući značaj ovog trenutka za kolektivno pamćenje naroda i obavezu da se sećanje na žrtve genocida i ratne strahote očuva za buduće generacije.

- Ako vas zaboravimo, neka nas Bog zaboravi - napisala je ministarka.

- Donja Gradina je mesto stradanja kakvo ne pamti svet. Ali uprkos svemu, narod je preživeo. I eto nas, na mestu gde su nam dedove mučki ubijali, da se poklonimo jasenovačkim mučenicima i kažemo da više nikada nećemo nemo stajati pred sopstvenim grobovima. Dosta je bilo prolivanja krvi nedužnih. I smrt je sita srpskog naroda. Živećemo za Srbiju. Za Republiku Srpsku. Za slobodu - zaključila je.

Dan sećanja na žrtve ustaškog zločina - genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini obeležava se danas na godišnjicu proboja poslednje grupe logoraša pre 81. godinu.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba.

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obeležavanja Dana sećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine.

Dan sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine i 81 godinu od proboja logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac zajednički obeležavaju vlade Srbije i Republike Srpske.

Autor: A.A.