'JEDAN MALI, PONOSITI SRPSKI NAROD POKAZAĆE KAKO IZGLEDA OSTRVO SLOBODE U EVROPI' Vučić: Neće više biti ni traktora ni izbeglih Srba niti genocida nad našim narodom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je danas moćan govor na obeležavanju Dana sećanja na žrtve ustaškog zločina u Donjoj Gradini, a deo govora objavio je večeras na Instagramu.

- Jedan mali, ponositi srpski narod pokazaće kako izgleda ostrvo slobode u Evropi. Ostrvo slobode koje će umeti sebe da sačuva i svoj narod od nestanka - objavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagram nalogu ''avucic''.

- Znamo mi koliko smo mali, znamo i koliko smo slabi, ali vi ne znate koliko smo ponosni i ne vidite dobro koliko ste u svojim ucenama i lažima mali. E, mi ćemo sada da vas učimo i da vas podučavamo tome. Jedan mali, ponositi srpski narod pokazaće vam kako izgleda ostrvo slobode u Evropi. Ostrvo slobode koje će umeti sebe da sačuva i svoj narod od nestanka - rekao je Vučić u objavljenom snimku i dodao:

Znamo mi kolika je naša snaga, znamo mi koliko su neki veći i snažniji od nas, ali hoću da znate i vi ovde, neće više biti ni traktora ni izbeglih Srba, niti će bilo ko, bilo kada genocid i teške zločine nad našim narodom da provodi. Srbija će biti uvek uz svoj narod! Živela Srpska! Živela Srbija.

pročitajte još Vučić sutra nastavlja konsultacije sa predstavnicima stranaka

Autor: Pink.rs