UPRAVO NA TV PINK! BRNABIĆ U 'HIT TVITU': Incidenti su samo tamo gde blokaderi gube - Jasno je ko ih pravi

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti Verice Bradić su: Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije, Dragan J. Vučićević, glavni urednik Informera i advokat Branko Pavlović - "Mi glas iz naroda".

Predlog broj 1 - Talačka kriza

Govoreći o situaciji na Medicinskom fakultetu u Beogradu Pavlović kaže da smo do ove situacije došli jer je protivnik bio uspešan u preumljivanju naših građana, posebno studenata.

- Njihova agresija je posledica prethodnog sektaškom načina razmišljanja... Sve drugačije je prepreka i kao takvo za njih treba da nestane... Na sreću imamo sve manji broj onih koji istraju u takvom razmišljanju i njih sve treba pohvapsiti, njima će ta sankcija biti poluga da se izvuku iz svog sektaškog načina razmišljanja - ocenio je Pavlović.

Kako je rekao, naše bezbednosne službe moraju da uhvate taj broj ljudi koji to organizuje.

- Jer oni negde iz pozadine diriguju svim tim... Ja sam ubeđen da iza svih tih ekstremnih poteza stoje strane službe. Kad im to presečeš, kad ovde dobiju sankcije, moći ćemo da uđemo u mirniji period - naveo je Pavlović.

Brnabić je rekla da se javnost ovakvim temama bavi jer dolazi do incidenata,

- Da li to može ukazivati na nešto u budućnosti? Pa to ukazuje na sve što smo videli od blokadera, nasilje, ta sektaška superiornost, oni ako izgube bilo šta, izbore, oni misle odmah da su pokradeni - navela je Brnabić.

Kako je rekla, bili su izbori na TMF-u, pobedila je blokaderska lista i tamo nije bilo incidenata.

Brnabić je pokazala i naslove na N1 gde se odmah za incident na Medicinskom krivi vlast.

- Niko nije otišao na TMF i napravio talačku krizu, niko, ljudi su rekli ''Dobro, prebrojani su glasovi'', borićemo se. Šta vama ovo ukazuje? Da su incidenti samo tamo gde blokaderi gube. Pa ko pravi incidente? Blokaderi... Vidite kako je pokvarena ta propagandna mašinerija sa kojom se suočavamo - ukazala je Brnabić.

Ona je navela da je policija reagovala dva sata posle ponoći i to jer je postojala talačka kriza.

Vučićević je komentarisao blokaderku Lenu sa Vračara i istakao da je ona fakultet upisala na prevaru.

- Ova devojčica je glavna administratorka naloga sa kojeg se vređa...a ona je upisala fakultet na prevaru i ona kao takva je sebe proglasila za elitu, a Miloša Pavlovića za ćacija - naveo je Vučićević.

Kako kaže, blokaderi su na jednoj katedri odlučili da profesoru Rakiću ne produže potvrdu o radu, i to jer kažu da je ćaci.

- Jedini profesor na Pravnom koji ima diplomu sa Sorbone - istakao je Vučićević i dodao da sve te blokadere sa Medicinskog treba pohapsiti.

Pavlović je kazao da profesore nije trebalo izvoditi kroz prozor, već da je policija trebala da pohapsi sve, a da profesore izvede na vrata.

- Očigledno je procena policije bila da su ozbiljno životno ugroženi, kad su ih izveli na tu stranu... Njima je sve to u redu - naveo je on.

Osvrnuvši se na smrt studentkinje na Filozofskom fakultetu Pavlović kaže da bar u moralnom smislu rektor snosi odgovornost.

- Umesto što drži govore na balkonu, trebalo je da pozove policiju da sve ispita - naveo je Pavlović.

Vučićević je govoreći o tome što Hrvati vide rektora Đokića kao Mađara u Mađarskoj kaže da se zna da ko je dobar za njih, nije dobar za nas.

Brnabić je rekla da se naš Univerzitet za vreme vlasti Aleksandra Vučića podigao za oko 500 mesta, a da pada svake godine od kako je rektor Đokić na čelu.

