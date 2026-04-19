Moćne reči predsednika Vučića: Ponosan sam jer znam da radim nešto dobro za svoj narod, kada oni koji nas toliko mrze govore o meni (VIDEO)

Dan sećanja na žrtve ustaškog zločina - genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini danas su zajednički obeležile vlade Republike Srpske i Srbije, a prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i rukovodstvo Republike Srpske.

"Ponosan sam jer znam da radim nešto dobro za svoj narod, kada oni koji nas toliko mrze govore o meni", naveo je predsednik Vučić večeras na Instagramu uz snimak iz Donje Gradine.

Podsetimo, predsednik Vučić je održao moćan govor na današnjem obeležavanju Dana sećanja na žrtve ustaškog zločina u Donjoj Gradini.

- Ukoliko mi ne budemo gradili kulturu sećanja, ukoliko mi ne budemo čuvali uspomenu na naše stradale, ukoliko decu iz škola ne budemo ovde dovodili, dakle ukoliko to mi ne budemo radili, niko nam po tom pitanju neće pomoći. I zato će da nam biraju rukovodstva poslušnička, zato će da traže one koji će da ćute o Jasenovcu, a koji će da im se izvinjavaju svakoga dana. I zato ćemo da im se suprotstavljamo, jer nisu naši očevi, dedovi i pradedovi džabe ginuli, nisu nam džabe ubijali decu ovde, krvlju je zalivena ova zemlja i nemamo pravo da ćutimo na vapaj i ove zemlje i krvi koja iz nje izbija. Najnapadaniji sam, sasvim izvesno, od svih Srba, ali ne samo od Srba, i inače u celom regionu. Znate li koliko me briga?Naprotiv, ponosan sam. Ponosan sam jer znam da radim nešto dobro za svoj narod kad oni koji nas toliko mrze toliko govore o meni - rekao je, između ostalog, Vučić.

