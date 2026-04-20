ZAVRŠENE KONSULTACIJE PREDSEDNIKA SRBIJE SA STRANKAMA: Vučić razgovarao s Alternativom za promene i Ujedinjenom seljačkom strankom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nastavio je konsultacije sa predstavnicima stranaka s početkom u 9 časova.

Teme konsultacija su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Konsultacije se održavaju u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu prema sledećem rasporedu:

- 09.00 Alternativa za promene

- 09.30 Ujedinjena seljačka stranka

Na konsultacije kod predsednika došli su funkcioneri Alternative za promene Arber Pajaziti i Driton Redžepi.

- Danas smo imali važan sastanak sa predsednikom Republike Srbije, gospodinom Aleksandrom Vučićem, sa kim smo razgovarali o nekoliko tema koje su važne za građane opštine Bujanovac, i između njih je bio i naš zahtev za ulaganje države u našu opštinu za nekoliko infrastrukturnih projekata, za integracije Albanaca u državnim organima.

- Isto smo razgovarali i moj zahtev je bio da država prihvati i odobri otvaranje konzulata Republike Albanije u opštini Bujanovac. Tako smo razgovarali i o nekoliko važnih tema za naše građane. Dobili smo obećanje od predsednika da uskoro počinje realizacija nekoliko projekata u našoj opštini. Takođe, dobili smo i obećanje da država Srbija hoće da prihvati da konzulat Republike Albanije bude u Bujanovcu, i sad čekamo naredne dane da vidimo i konkretne rezultate, rekao je Arber Pajaziti.

Podsećanja radi, predsednik Srbije je počeo konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.

Zatim s predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Srpske napredne stranke, Udruženih sindikata Srbije Sloga, Jedinstvene Srbije, Zeleni Srbije, Ruske stranke i Narodne stranke.

Autor: D.Bošković