VUČIĆ NA NOVOM MOSTU U TOMAŠEVCU: Prvi put su naše kompanije samostalno uradile ovako velik posao! Za dve godine auto-put, od Beograda do Zrenjanina 35-40 minuta

Predsednik Vučić došao je na mesto otvaranja Tomaševačkog mosta dužine 120 metara u koji je uloženo 12,5 miliona evra. Kompletan most je delo isključivo srpskih firmi.

Reč je o mostu preko reke Tamiš - Tomaševački most. Svečanost počinje u 12 časova, u Tomaševcu.

Obraćanje predsednika Vučića

- Hvala što ste danas ovde jer znate da je to jasan signal za dodatna i važna ulaganja za Banat pošto smo od uspešnog kraja Srbije uspeli da ovaj deo Banata postane jedan od najsiromašnijih krajeva, rekao je Vučić i dodao da su na prethodnom mostu nitne bile samo ubacivane pa je bio opasan.

- Pravićemo i drumski most i zamenićemo stolariju na osnovnoj školi, to ćete već moći da vidite u narednim danima..., dodao je i naglasio da svojim saradnicima stalno naglašava da ljude zanima ono što za njih mnogo znači u svakodnevnom životu jer se toliko govori o velikim projektima a zaboravljaju se manji - njihova glavna ulica koja im je sve na svetu, stolarija u školi, da deci bude toplo zimi... - rekao je predsednik.

- Rekli su mi da će koštati milijardu a biće milijarda i 200-300 miliona evra da spojimo Beograd preko Pančeva sa Zrenjaninom i Kikindom do Bogojeva i Sombora... Ubrzano radimo na auto-putu Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, rekao je Vučić dodajući da će za dve godine biti završen auto-put BG-ZR pa će do Beograda trebati 35-40 minuta, pa će ljudi moći da žive u Zrenjaninu a rade u Beogradu ili Novom Sadu - kaže Vučić.

Na reči meštanina da je stanica u Orlovatu u lošem stanju, Vučić je rekao da će doći za par dana i da će ih iznenaditi pa dodao da se nervira kad vidi kakve su rupe na nekim putevima gde nije ulagano po 40 godina.

- Sad ćemo polako sve da obnavljamo da pravimo moderne železničke stanice jer realno nismo ni imali železnicu do skoro, kazao je Vučić koji je prethodno da kad traži da vidi kako šta gde izgleda oni mu pokažu ono novo, a iza u očajnom stanju.

Na pisanje N1 i Nove da otvara danas most koji nema upotrebnu dozvolu i da se nakrivio, Vučić je kratko rekao: "Oni majke mi nisu normalni".

- Jesmo li planirali mi neku novu investiciju u ludnice. Kažu nakrivio se most... Nakrivio mu se nos, tom Pinokiju. Ih kakvi lažovi majko rođena - rekao je Vučić, i pokazao rešenje o upotrebnoj dozvoli.

Na tvrdnje Radomira Lazovića da će izaći na izbore samo ako nađe neku metodu da skinu vlast u Srbiji, ali i sukobe blokadera i opozicije koja je juče viđena u Utisku nedelje o izlasku na izbore, Vučić je rekao sledeće:

- Nek idu kako god hoće. Ionako razlike među njima nema. Ja verujem da ćemo tamo do Đurđevdana znati otprilike kada će biti izbori, tako da će imati priliku da pobede. Sada imaju veliki talas iz Mađarske, nešto su ućutali oko Bugarske i Slovenije, imaju talas i priliku ogromnu, sve im dobro ide, možda ih narod hoće. Ako je to tako, mi ćemo da im čestitamo. Ali onda se spremite, neće biti novih pruga i puteva, samo će da ih zatvaraju, kao i ranije - rekao je predsednik.

Aljbin Kurti je rekao da Srbija nije odustala od destabilizacije tzv. Kosova, a Vučić kaže da Srbija radi samo na stabilizaciji.

- I nastavićemo to da radimo, na poštovanju međunarodnog prava, Povelje UN i očuvanju mira i stabilnosti - dodao je on.

O sastanku Vladana Đokića, kako kaže Vučić nekadašnjeg rektora, i Marte Kos, predsednik kaže da je tu malo EU narušila principe vladavine prava.

- Puna su im usta toga, ali prekrše dok si rekao keks. Zašto narušavaju? Pa zato što onaj ko i dalje nije podneo ostavku na mesto rektora nema pravo da se bavi politikom, a u agendi piše da će govoriti o političkom delovanju. Uveren sam da će ti razgovori mnogo toga doneti Srbiji, jedino mi je žao što se nije odazvao na poziv svog predsednika, a odaziva se na pozive svih drugih koji ga pozovu - kazao je Vučić.

Na pitanje o isplaćivanju sredstava EU, Vučić kaže da će sve biti u redu kada Srbija ispuni uslove.

- Ministarstvo finansija je jedino završilo svoj posao, dok druga ministarstva nisu. Nije važno koliki je iznos, ali nismo još mi ispunili te uslove - rekao je on.

O navodnoj depresiji vlasti i euforiji među blokaderima posle izborima u Mađarskoj, Vučić kaže da blokadere danas predstavlja dvojac Đokić-Bodiroga.

- Ovaj drugi ne može tri rečenice da sastavi. A ovaj prvi ne ume da sastavi dve-tri rečenice osim ako mu neko drugi ne sastavi šta treba da kaže. Nema nikakve sumnje da rade protiv interesa sopstvene zemlje. Ali dobro, ne rade oni to od juče. Kažu zamislite vlast je uništila školstvo, to je najodvratnije nešto što čujem. Izbacili su nam iz koloseka 10.000 diplomaca, i onda kažu za to što su uradili kriv je neko drugi - rekao je on.

Obilazak mosta

- Ovo je prvi put da smo uradili da smo ga mi proizveli, bez stranaca. Ovo je zahtevan objekat... Da se vratimo onome što smo nekada znali. Ako ništa drugo, uradimo... Dobro je kada su i stranci, ali opet, bolje je kada sami radimo... Znači li ovo u Zrenjaninu? - rekao je Vučić.

- Sve im daj, mi nemamo problem sa decentralizacijom, mi samo imamo problem što oni nikada nemaju pare... Ista je stvar za vrtiće, sada opet traže da budu u sklopu Beograda, da bi plate bile redovne... - naveo je Vučić.

- Molim ljude u Srbiji, blizu smo daizdamo preko 96.000 zahteva za legalizaciju. Ja samo hoću da zamolim ljude da plate tih 100 evra, jer će izgubiti papir. Molim ih da dođu da uplate to, i da dobiju rešenje... Ako smo dali najnižu cenu, molim da ljudi bar toliko pokažu - kaže Vučić.

Veliki broj građana već se okupio na mestu otvaranja mosta da dočeka predsednika Srbije. Vijore se srpske trobojke.

Novi most biće samo železnički, i omogućiće brži protok putnika i robe u tom delu Banata i doprineti bržem i sigurnijem železničkom saobraćaju.

Most je dug 120 metara, a glavni nosač novog mosta je čelična konstrukcija koja premošćava tri raspona od po 40 metara replicirajući stari most.

Prema prethodnim najavama, ugrađeno je 500 tona konstruktivnog čelika i 2.600 kubika betona u sam most, dok će se na celoj deonici postaviti 170 tona šina i 1.800 pragova na cementom stabilizovanom nasipu u koji će biti ugrađeno 24.000 kubika materijala.

U zoni mosta se radi i regulacija korita reke Tamiš.

Postojeći železničko-drumski "Tomaševački most", izgrađen je 1880. godine i uskoro više neće biti u upotrebi. Reč je o mostu između Orlovata i Tomaševca, koji se nalazi na regionalnoj, jednokolosečnoj, neelektrifikovanoj pruzi Pančevo Glavna - Zrenjanin - Kikinda - državna granica. Planirana je i modernizacija čitave te pruge.

Autor: D.Bošković