AKTUELNO

Politika

Vučić poručio Kurtiju: Srbija radi na stabilizaciji prilika, poštovanju međunarodnog javnog prava, Rezolucije 1244 i Povelje UN

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Olivier Matthys ||

Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, tokom obraćanja se osvrnuo na izjave Aljbina Kurtija.

O navodima Aljbina Kurtija da "Srbija nije odustala od destabilizacije Kosova i Metohije", predsednik je rekao:

- Nije on rekao "destabilizacije Kosova i Metohije", nego je rekao "destabilizacije Kosova kao države". On nikada "Metohije" ne koristi kao izraz. Srbija radi na stabilizaciji prilika. Nastaviće da radi na stabilizaciji prilika, na poštovanju međunarodnog javnog prava, Rezolucije 1244, Povelje UN i na očuvanju mira i stabilnosti - zaključio je.

Autor: D.Bošković

#Albin Kurti

#Aleksandar Vučić

#Povelja UN

#UN

#prava

POVEZANE VESTI

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ NAKON SUSRETA SA ZELENSKIM: Ponovio sam principijelni STAV Srbije o poštovanju normi međunarodnog prava i Povelje UN!

Politika

'ONAJ KO SE PLAŠI RAZGOVORA TAJ NE ZASLUŽUJE POVERENJE NARODA' Vučić: Ta politička kultura je nešto što donosi mnogo zla

Politika

'SRBIJA JE NA SVOM EVROPSKOM PUTU' Vučić: Za razliku od mnogih, mi poštujemo norme međunarodnog javnog prava (FOTO)

Politika

VUČIĆ POKAZAO FOTOGRAFIJE CELOM SVETU: Kamere na biračkim mestima na tzv. Kosovu 'Niko ne može slobodno da glasa, sve je otvoreno'

Politika

'HOĆETE DA MI VIDITE LEĐA?' Vučić: Donesite 75 potpisa, obezbediću vam ostatak, idemo na referendum o opozivu predsednika

Politika

'BORIĆEMO SE ZA SVOJ NAROD' VUČIĆ PORUČIO: Kosovo i Metohija je deo naše zemlje i za nas će to uvek biti (VIDEO)