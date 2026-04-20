Milica Đurđević Stamenkovski: Rektor univerziteta ne sme da obavlja stranačke funkcije, Đokić zloupotrebio autonomiju!

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski reagovala je na sastanak rektora Vladana Đokića u Briselu sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos. Ministarka je ocenila da su nakon ovog susreta sve sumnje razvejane i da je rektor Beogradskog univerziteta definitivno istupio kao politički akter.

Prema rečima ministarke, princip autonomije univerziteta grubo je iskorišćen kako bi se stvorio „diplomatski imunitet“ za političko delovanje rektora.

"Akademska pozicija kao paravan za politiku"

Đurđević Stamenkovski je istakla da zakon i principi autonomije jasno propisuju da rektor ne sme da obavlja stranačke funkcije niti da koristi funkciju univerziteta za partijsku politiku, čak i ako je reč o pokretima u nastajanju.

- Ako je do sada neko i gajio sumnje da rektor otvoreno zloupotrebljava svoju akademsku poziciju, od danas su te sumnje potpuno razvejane. I to ne zahvaljujući rektoru, već delovanju Marte Kos koja se direktno meša u srpska unutrašnja politička pitanja - poručila je ministarka.

Gde prestaje nauka, a počinje politika?

Ministarka je ukazala na to da sastanci profesora sa komesarima nisu novina, ali da ovaj slučaj ima potpuno drugačiju težinu.

Političke teme: Stvari postaju osetljive kada rektor na međunarodnom nivou razgovara o izborima, političkoj stabilnosti i spoljnopolitičkom kursu države.

Brisanje granica: Učestvovanjem u takvim razgovorima, rektor postaje strana u političkom konfliktu, čime se briše svaka granica između akademske i političke uloge.

"Medveđa usluga" Marte Kos

Đurđević Stamenkovski je zaključila da je komesarka Marta Kos, poznata po zagovaranju zamrzavanja 1,5 milijardi evra sredstava namenjenih Srbiji, zapravo učinila „medveđu uslugu“ Đokiću.

- Njeni postupci su rektoru, umesto zaštite, doneli formalnu etiketu političkog aktera. Stoga, hvala komesarki, jer je potvrdila ono o čemu vlasti u Beogradu upozoravaju već više od godinu i po dana - zaključila je ministarka.

Autor: D.S.