Mesarović u Guangdžou pozvala tri kineske kompanije da investiraju u Srbiju

Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se danas u Guangdžou sa predstavnicima tri kineske kompanije iz provincije Sičuan sa kojima je razgovarala o mogućnostima buduće saradnje i njihovim potencijalnim investicijama u Srbiju.

U pitanju su najveći proizvođač solarnih panela na svetu "Tongwei Solar", vodeći operater komercijalnih satelitskih podataka "Huantian Wisdom Technology", kao i "Sichuan Ukylin Technology Ukylin" - moderno preduzeće specijalizovano za istraživanje, razvoj, proizvodnju i prodaju električnih vozila na dva točka.

"Ove velike i uspešne kompanije iz provincije Sečuan su na lični zahtev danas došle u Guangdžou kako bi sa nama obavile značajne sastanke i razgovarale o detaljima vezanim za ulaganje u Srbiju. U višednevnoj radnoj poseti Narodnoj Republici Kini imaćemo niz jako važnih sastanaka i svakodnevno se boriti i za nove investicije za našu zemlju, ali i za plasman naših proizvoda na kinesko tržište", napisala je Mesarović na Instagramu.

Ministarka je istakla da su mogućnosti za saradnju Srbije i Kine neograničenezahvaljujući prijateljskim odnosima dve zemlje i Sporazumu o slobodnoj trgovini.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović doputovala je u ponedeljak u Guangdžou, gde će tokom višednevne posete Kini održati niz sastanaka sa predstavnicima kineskih kompanija.

Ministarku su na aerodromu dočekali rukovodstva provincije Guangdong, kao i ambasadorka Srbije u Kini Maja Stefanović.

Tokom posete Kini, u periodu od 20. do 29. aprila, Mesarović će obići će tri provincije - Guangdong, Šandung i Hebej, kao i šest gradova: Guangdžou, Fošan, Šenžen, Đinan, Šiđažuang i Tjenđin.

Tokom organizovanih konferencija, planirani su susreti sa više od 120 kompanija, od kojih se izdvaja preko 90 kompanija pretežno iz industrije nameštaja. Pored toga, biće održani pojedinačni sastanci sa više od 15 kompanija.

U okviru posete, predviđeni su i sastanci sa više od 10 trgovinskih lanaca, maloprodajnih objekata i distributera u navedenim provincijama, kojima će biti predstavljena srpska vina.

U srpskoj delegaciji nalaze se i predstavnici pet domaćih vinarija.

Autor: S.M.