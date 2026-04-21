MOĆNE KOMPANIJE NA SASTANKU SA MINISTARKOM MESAROVIĆ Srbija na korak od velikih kineskih investicija, srpsku delegaciju čekaju važni razgovori

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović započela je svoju radnu posetu NR Kini, a tokom prvog dana sastala se sa predstavnicima nekoliko kompanija.

-Prvog dana radne posete Narodnoj Republici Kini sastala sam u Guangdžou sa predstavnicima kineskih kompanija ,,Huantian Wisdom Technology Co., Ltd”, ,,Tongwei Solar Co., Ltd” i ,,Sichuan Jinxing Group Clean Energy Equipment Group Co., Ltd.” Ove velike i uspešne kompanije iz provincije Sečuan su na lični zahtev danas došle u Guangdžou kako bi sa nama obavile značajne sastanke i razgovarale o detaljima vezanim za ulaganje u Srbiju- napisala je ministarka na Instagramu.

Ona je naglasila da će u višednevnoj radnoj poseti Narodnoj Republici Kini imati niz jako važnih sastanaka i svakodnevno se boriti i za nove investicije za našu zemlju, ali i za plasman naših proizvoda na kinesko tržište.

-Zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića i njegovim velikim ličnim prijateljskom odnosom sa predsednikom Si Đinpingom, kao i potpisanim Sporazumom o slobodnoj trgovini između dve zemlje, mogućnosti naše saradnje sa Narodnom Republikom Kinom su neograničene- zaključila je.

