Blokaderska novinarka poručuje: Evropska Unija će ustoličiti političara Đokića mimo volje naroda!

Jasmina (Spasić) Lukač, novinarka tajkunskog lista "Danas", koji mnogi još i nazivaju antisrpsko glasilo, otvoreno poručuje u tom listu da je "EU Vučiću našla alternativu".

Tekst koji je objavljen u tom listu nazvan je "Kula od karata - EU je pronašla alternativu Vučiću".

U daljem pisanju, vrlo brzo otkriva i ko predstavlja tu alternativu - a to je upravo Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu (BU) pod čijom upravom je nazadovala ova institucija, o čemu smo opširno pisali.

Ono što posebno brine mnoge je i smela najava smene aktuelne vlasti, mimo volje naroda, koja je pokazana na izborima u deset mesta krajem marta ove godine, kada je lista SNS odnela pobedu u svim opštinama.

Autor: D.Bošković