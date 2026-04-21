Ustaška opsednutost Vučićem dolazi do tačke pucanja! Plaše se jake Srbije i predsednika kojeg ne mogu da kupe ni uplaše

Sada, kada vide da Srbija ne savija kičmu i da Brisel mora da zastane pred argumentima i snagom naše države, kreće nova tura očaja.
Naslovi u „Večernjem“ i sličnim glasilima odaju samo jedno – strah. Plaše se jake Srbije i predsednika kojeg ne mogu da kupe ni uplaše.
Dokle ide licemerje i panika u zagrebačkim redovima?
Godinama unazad, udruženi sa domaćim blokaderima i „prodavcima magle“, najavljivali su pad Aleksandra Vučića svakog ponedeljka. Pa zar ga niste, po vašim sopstvenim rečima, srušili već deset puta do sada?
Dok oni pišu bajke o „smrzavanju milijardi“, realnost ih demantuje.
Srbija ide napred, a njihova opsesija Vučićem samo potvrđuje da smo na pravom putu.
21. април 2026.
Autor: Iva Besarabić