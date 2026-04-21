Biljana Pantić Pilja: Govor mržnje i nasilje prema političarima su postali svakodnevnica

Drugog dana prolećnog zasedanja u Parlamentornoj skupšini Saveta Evrope na dnevnom redu je bila diskusija na temu Nasilje i govor mržnje protiv političara.

- U svom govoru istakla sam da u eri novih tehnologija, govor mržnje i nasilje prema političarima je nažalost postao svakodnevnica. Postoje zakonodavstva koja regulišu ovo pitanje ali u većini slučajeva dolazimo do problema da ukoliko nekoga uhapsite zbog pretnji na mrežama, razni aktivisti i nevladine organizacije pozivaju se na slobodu govora - navela je poslanica SNS-a Biljana Pantić Pilja i dodala:

Dolazim iz Srbije, drŽave u kojoj je ubijen premijer, a danas se ista sudbina želi predsedniku Aleksandru Vučiću. Prethodna godina u Srbiji je bila teška jer su nasilje i govor mržnje bili na vrhuncu. Opozicioni politicari su na mrežama napravili nešto kao točak sreće, koji svako jutro zavrte i na kog političara na vlasti pokaže-objavljivali su adresu gde živi sa porodicom. Bukvalno su organizovano dolazili na privatne adrese političara na vlasti gde su zviždali, lomili, galamili...

- Takav nivo mržnje i agresije je nešto novo u političkom životu i čak je i komesarka Marta Kos reagovala i upozorila opoziciju u Srbiji da je neprihvatljivo da objavljuju i dolaze na adresu političkih protivnika. Na mrežama su targetirani političari iz vlasti i tu akciju su nazvali-učinimo ih poznatima i pozivali da se članovi vladajuće stranke vijaju po ulicama i njihova vrata i fasade kuća obeležavaju bojom, što nije zabeleženo od Drugog svetskog rata kada su na isti način Nacisti obeležavli kuće Jevreja -rekla je Pantić Pilja.

Kako je dodala, sve je ovo direktna posledica govora mržnje koji je zauzeo i preplavio javni prostor.

- Usvajanjem ovakve rezolucije, verujem i nadam se da cemo uspeti da probudimo svest, a pre svega da ukažemo da sloboda govora ne znači i slobodu govora mržnje i nasilja - naglasila je Pantić Pilja.

Autor: S.M.